Confiance en Martinez, aucun départ à la retraite côté Diables : les confidences du CEO de l'Union Belge de football, Peter Bossaert

Même si la gueule de bois suscitée par l'élimination précoce des Diables rouges à l'Euro est toujours bien présente, il est temps de prendre un peu de recul. Pour ce faire, Peter Bossaert, le CEO de l'Union belge de football, a accepté de répondre à nos questions. Et s'il est, lui aussi, forcément déçu, il a les yeux déjà rivés vers le futur.

"On est déçus du résultat, évidemment. Je pense que c'est le côté cruel du football. On gagne 14 matches consécutifs pour se qualifier pour cet Euro et on en perd un et c'est fini. Mais après une bonne nuit de sommeil, on sait qu'il y a pleins de défis devant nous et qu'il faut digérer et repartir de l'avant" analyse-t-il.

Comment expliquer ce match globalement difficile face à la Squadra Azzurra ?"Les détails ont joué un rôle important. Le poteau nous a sauvés contre le Portugal mais contre l'Italie, on a eu les occasions de De Bruyne et Lukaku qu'on n'a pas concrétisées, ça a joué un rôle. On n'était pas du bon côté du tableau, c'est un fait. Les attaques sur De Bruyne ont joué aussi. Le match contre le Portugal a été très exigeant pour De Bruyne et Hazard et tous ces éléments ont joué un rôle."

Mais malgré la déception, Bossaert reste ambitieux pour la suite : "Tout le monde avait cette ambition. L'équipe, le staff, la fédération et les supporters. On a fait de tels résultats dans le passé qu'on pouvait avoir cette ambition, même si on savait que certains de nos joueurs n'étaient pas à 100%. C'est difficile d'enterrer ces ambitions. Il faut continuer à avoir cette ambition pour le futur."

Questionné sur le sujet épineux du moment et le flou entourant le futur de Roberto Martinez, Bossaert n'a pas éludé la question : "On a eu une réunion de prépa pour les matches de septembre et octobre. Il a son contrat jusqu'au Qatar et je n'en ai aucun doute, il va continuer. Est-ce qu'il faut se poser la question chaque jour ? On ne fait pas ça dans une relation normale. J'ai le sentiment qu'il est plus motivé que jamais. J'ai confiance dans le fait qu'il va rester."

"Les choses changent rapidement, après une défaite, on oublie ce qu'on a fait auparavant. On a gagné 14 matches consécutifs, il ne faut pas l'oublier. On a perdu contre une Italie très forte mais on avait les occasions. C'est toujours plus facile de faire l'analyse par après. On est en confiance pour le futur. On a une belle génération qui ne va pas nous quitter d'ici le Qatar. Et même après, on a un axe qui reste très fort, Lukaku n'a que 28 ans, Courtois 29, Thorgan 28. Il faut intégrer les joueurs pour le futur. On va utiliser notre expérience pour le futur. Personne ne va, pour l'instant, quitter l'équipe. Ils sont tous restés ambitieux, on va intégrer quelques nouveaux joueurs pour le futur. On espère être meilleurs que jamais avec un bon mix" a conclu Bossaert.