Concours: Assistez à Belgique-Islande sur écran géant en ultra VIP avec 4 personnes de votre choix

Concours: Assistez à Belgique-Islande en ultra VIP avec 4 personnes de votre choix - Diables... En vue du match des Diables du 08 septembre (Belgique – Islande), la RTBF et la Fédération Belge de football s’associent pour proposer un chouette concours. Le concept : " Puisque vous ne pouvez pas venir au stade, c’est le stade qui vient à vous ". A gagner : une chance unique de suivre le match en ultra VIP et en compagnie des 4 personnes de son choix. Concrètement : le vainqueur du concours pourra inviter jusqu’à 4 personnes Une navette privée ira les chercher à domicile et les emmènera tous les 5 à Tubize (au centre d’entrainement des Diables Rouges) C’est de là qu’ils pourront suivre le match d’une façon unique, avec à leur disposition : Un écran géant, un foodtruck, des boissons mais aussi… un commentateur de la RTBF juste pour eux durant toute la soirée Les 5 élus pourront également faire la visite guidée du centre d’entrainement, se tester sur le jeu FIFA contre les meilleurs e-sportifs. Et avec un peu de chance, ils auront peut-être l’occasion de croiser les Diables Rouges juste avant leur départ pour le Stade Roi Baudouin. Pour participer, il suffit de se rendre ici !