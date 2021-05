Complètement Foot : Thomas Chatelle, "Trossard, Doku et Carrasco pourraient être les bonnes surprises de l’Euro"

Thomas Chatelle : "Trossard, Doku et Carrasco pourraient être les bonnes surprises de l'Euro" -... Ce lundi, Roberto Martinez annoncera la liste des joueurs qui iront à l’Euro. Aura-t-on droit à une liste de 26 joueurs ou une liste élargie ? Quels seront les joueurs surprises ? Lors de Complètement Foot, toute l’équipe est revenu sur cette liste. Quels seront les joueurs appelés pour l’Euro 2021 ? Il faudra attendre ce lundi pour savoir qui accompagnera Axel Witsel. Pour Pascal Scimè, "il n’y aura pas de surprise (s’il y a 30 appelés)". Et notre journaliste de justifier : "On peut partir dans tous les sens. Je ne vois pas de surprises, mais plutôt des déçus. Je pense par exemple qu’il n’y aura pas de place pour Théo Bongonda." Qui dit pas de surprise, dit plutôt des joueurs qui vont marquer cet Euro. Du coup, Thomas Chatelle a tenté de donner trois noms. "Je pense que Trossard, Doku et Carrasco pourraient être les très bonnes surprises de la compétition avec les Diables. Ce sont trois gars qui ont énormément évolué cette saison et qui pourraient être très utiles à Roberto Martinez en tant que jokers et décapsuleurs. Carrasco sera d’office dans la liste, tellement il est en forme avec l’Atletico. Et les deux autres, au vu de leurs performances, ils devraient aussi en faire partie." Pascal Scimè a aussi tenté de ressortir trois noms. Et à ce petit jeu, notre consultant a choisi Thomas Foket, Romelu Lukaku et Yannick Carrasco. "On a revu une vidéo de Dries Mertens d’il y a 3 ans et lors d’un quizz sur Lukaku, Dries déclarait : Romelu tout le monde peut rigoler de lui sur sa technique, mais il travaille et il ne laisse pas l’ombre d’un détail. On voit que trois ans plus tard, Mertens avait raison. Lukaku a fait une saison exceptionnelle. En deux, je choisis Thomas Foket, parce qu’on peut lui confier les clés du flanc. Et enfin Yannick Carrasco. Il est dans la forme de sa vie et il sera peut-être champion d’Espagne. Il a fait une saison exceptionnelle."