Complètement Foot : Pour Pascal Scimè, "Saelemaekers, c’est une possibilité dans le trio offensif ou comme piston"

Complètement Foot : Pour Pascal Scimè, "Saelemaekers marqué des points. Il peut devenir une... Ce dimanche dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la victoire des Diables Rouges face à la République tchèque. Une victoire "pétillante" pour Pascal Scimè. "Le match qui était désaltérant. Et les 20 000 spectateurs ont passé un bon moment avec un sparring-partner." Alex Teklak parle lui de match "divertissent. On a vu de beaux buts et c’était un bon match. Et puis, les buts sont bien amenés. Le bloc tchèque était trop ouvert, les décrochages de Lukaku étaient rarement suivis. J’ai senti que tout au long on a été dans un contrôle de la partie. Les Tchèques ont deux occasions, mais Courtois était là. Ils représentaient l’adversaire le plus fort pourtant."​​​​​​​