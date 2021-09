Complètement Foot : Pour Nordin Jbari, "à part Alexis Saelemaekers, je ne vois pas qui a marqué des points"

Nordin Jbari a lui décidé de choisir comme mot pour qualifier ce match de "3 points. On a gagné ce match sans mettre beaucoup de vie et de tempo avec des joueurs qui devaient gagner des points. A part Alexis Saelemaekers , je ne vois pas qui a pu marquer des points."

Une victoire 0-1 qualifiée d'"au petit trot" pour Pascal Scimè . Et d’ajouter, "c’était un 3e match compliqué. Le calendrier ne nous a pas aidés face à l’un des adversaires le plus faible du groupe. Certains joueurs n’ont pas été aidés par les circonstances du match. Après, le plus dur a été fait à partir du moment où vous mettez le premier. Il faudrait par contre essayer de ne pas chercher le geste parfait, la phase de jeu idéale. J’ai l’impression que les Diables surjouent à un moment. Il faut jouer plus vite."

"C’est difficile de se mettre en valeur dans un match comme ça. Mais il y a un joueur qui a marqué des points, Saelemaekers. Par contre, si la 2e session est passée, Lukebakio devra repasser, peut-être lors des derniers matches de qualifications. Si on avait eu des adversaires rapides, on aurait pu avoir du mal. Le milieu n’a pas été mis sous pression, difficile donc de juger la prestation. Et Denis Praet , sa prestation est jugée bonne grâce à son but", explique Pascal Scimè.

"Pourquoi prendre Charles De Ketelaere. S’il ne joue pas, pourquoi le faire venir. Il s’est tapé 18h d’avion aller-retour, il a joué avec les espoirs et il joue vendredi. Pour moi, De Ketelaere, c’est le futur de la Belgique. Et Vanheusden, je pensais quand même qu’il allait le faire jouer, même si le score était de 0-1 à la fin. Mais lorsque tu mènes 0-1, pour Roberto Martinez , ce n’est pas assez. Honnêtement, il fallait faire jouer Vanheusden, même 20 minutes."

Avec trois matches et autant de victoires, pour notre équipe à Complètement Foot, il y a encore cependant quelques chantiers à combler pour Roberto Martinez. Notamment la défense comme le souligne Nordin Jbari.

Je le redis, avec cette défense-là sans Vincent Kompany, on doit revenir à 4 derrière.

"Boyata a une bonne vitesse, Denayer aussi et Vertonghen va revenir. Il n’y a pas grand-chose en fait à retenir de ce match-là et puis avec le calendrier où tu joues 3 matches, ce n’est pas l’idéal. Mais pour moi, je le redis, avec cette défense-là sans Vincent Kompany, on doit revenir à 4 derrière. Regarder la France, ils sont revenus à 5. Et aujourd’hui, tout le monde parle du chantier de notre défense. Revenons à 4 pour sécuriser."

Place maintenant à la Ligue des Nations avec la demi-finale face à la France. Un match qu’il ne faudra pas prendre à la légère.

"Oui c’est important car on n’a encore rien gagné. Si on gagne ce trophée, ça pourrait peut-être nous débloquer mentalement en ce qui concerne la victoire d'un prix en équipe. Contre nous, je suis sûr qu’ils joueront à 5 derrières. Et c’est étonnant qu’ils jouent comme ça. Deschamps veut toujours son équilibre, mais quand on sait que la France joue à 5 derrières, c’est dommage. Ce qui m’embête, c’est que dans les grands moments, la France est toujours là. Ils ont en plus pris une claque à l’Euro et ça va resserrer les boulons", conclut Nordin Jbari.