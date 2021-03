Complètement Foot, Nordin Jbari : "Sans Witsel au milieu, tu dois revenir à quatre derrière"

Ce mardi toute l’équipe de Complètement Foot est revenu sur l’absence d’Eden Hazard et la défense des Diables Rouges. Et on peut dire que l’avis est bien tranché.

En avant match, toute l’équipe de Complètement Foot a abordé la composition du 11 de base osée de Roberto Martinez. "Il faudra une doublure quand Lukaku sera moins bien et Batshuayi doit jouer avec l’équipe nationale. Et puis, en ce qui concerne Vanaken, il a beaucoup de chances d’être titulaire. Il n’a jamais vraiment saisi sa chance et c’est important pour lui aujourd’hui. Car Dendoncker est apprécié par le coach. Et au milieu, il faut être costaud pour affronter les cadors européens. Vanaken – Praet, c’est de la créativité mais face à une équipe moins forte", commence à nous expliquer Nordin Jbari. Et notre consultant d’ajouter sur Dendoncker : "Martinez adore Dendoncker. Quand Witsel se blesse, c’est lui son remplaçant. Alors qu’on pensait avoir Tielemans et De Bruyne. Mais Dendoncker sera dans le groupe car il peut jouer à plusieurs postes. Attention cependant, car au milieu défensif, ce n’est pas évident. Et on parle d’une équipe qui ambitionne de gagner l’euro."

Jbari : "Avec Kompany, tu peux jouer à trois derrière"

L’Euro justement. Nordin Jbari en a profité pour évoquer les ambitions et la défense à trois. "Je vais aller plus loin. Tu ne peux pas gagner sans Eden Hazard. Et on ne peut pas gagner l’euro avec cette défense à trois. J’ai toujours dit ça. Avec Vincent Kompany, tu peux jouer dans une défense à trois car il sait tout faire. Il sait aussi donner des conseils. Par contre avec tu ne sais pas avec Denayer. C'est un très bon joueur, mais il ne sait pas tout faire en même temps. C’est-à-dire se concentrer sur son match et coacher les autres. On a vu que Vertonghen, c’est un grand joueur, mais un peu moins que quand il était titulaire avec Tottenham. Et Alderweireld, il va revenir. Mais dans une défense à trois et avec un milieu où il n’y a pas Witsel, le parechoc ne va pas être top. Je pense que sans Kompany, tu dois revenir à quatre derrière."