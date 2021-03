Ce mardi toute l’équipe de Complètement Foot est revenu sur la superbe victoire des Diables Rouges contre la Biélorussie 8-0. Mais aussi sur les joueurs qui ont marqué des points.

"C’était un match facile" commence Nordin Jbari pour qualifier la performance des Diables. "La Biélorussie était très faible, mais on a mis des beaux buts. Et puis, pas mal de joueurs ont marqué des points. Doku a fait un gros match. Trossard a aussi marqué énormément de points et il peut devenir la doublure, toutes proportions gardées, d’Eden Hazard. Michy Batshuayi et Christian Benteke ont marqué. Ça fait des bonnes doublures à Lukaku. Enfin, Praet a fait un gros match, sans oublier Januzaj qui a fait une belle rentrée."

La première mi-temps avait déjà donné de belles indications

8-0, quatre buts dans chaque mi-temps, "ne boudons pas notre plaisir" comme l’ajoute Pascal Scimè. "On voit des joueurs qui ont faim et qui ont envie. Le message de Roberto Martinez est bien passé. Dès les premières secondes, on voit les joueurs aller chercher l’adversaire. Et puis les buts amènent la confiance. C’est simple et fluide. Il ne faut pas oublier Michy, qui est le 2e joueur de l’histoire à n’avoir eu besoin que de 33 sélections en équipe nationale pour inscrire 22 buts. Seul Robert de Veen a eu besoin de 19 sélections, en 1910."

Jbari : "Le problème, c’est qu’il n’y a que 23 places et il va falloir faire des choix"

Et Pascal Scimè d’ajouter et de choisir son mot pour évoquer cette belle performance : "C’était une démonstration. Il y a des signes qui ne trompent pas, mais personne n’envisageait un tel résultat suite aux difficultés face à la République tchèque et avec une équipe "B". Mais les pendules sont remises à l’heure. Cette victoire ne change rien. Elle va conforter l’auto-estime des remplaçants qui peuvent y croire pour aller à l’euro. Le problème, c’est qu’il n’y a que 23 places et il va falloir faire des choix. Ceux dont on pensait qu’ils pouvaient éventuellement sauter, ont peut-être fait changer d’avis Martinez. Et certains anciens pourraient être mis en danger." Avec cette performance, Roberto Martinez va faire des déçus. "Doku et Trossard vont être dans les 23. Ils ont montré qu’ils ont des qualités. Mais ça va être compliqué pour certains d’accepter ça. Et puis, il y a des entraîneurs qui aiment bien faire une surprise pour le 23e. Et Doku, il a montré l’étendue de ce qu’il pourrait devenir un jour", ajoute Nordin Jbari. "Ça va être compliqué de ne pas prendre Benteke et Batshuayi à l’Euro. C’est surtout sur les côtés, les latéraux, les ailiers, et éventuellement au milieu de terrain que Roberto Martinez fera ses choix", conclu Pascal Scimè. Grâce à ce large succès, combiné à la victoire du Pays de Galles sur la République Tchèque dans le même temps (1-0), la Belgique prend seule la tête du groupe E, avec 7 points et +10 de goal average.