Les Diables Rouges menés ont ramené un point de leur déplacement en République tchèque. "Un match inconsistant" pour Pascal Scimè.

Et notre journaliste d’ajouter :

"On a manqué de consistance. Tout était réuni pour qu’on gagne ce match. Mais on a été bousculé. Les Tchèques avaient pourtant le jeu qui devait nous convenir. Avec des titulaires plus inspirés, on devait rivaliser avec cette équipe, car les Tchèques ont été naïfs défensivement. Par contre, on a vu que physiquement, on avait un problème de rythme et d’enchaînement de matches. On peut se poser des questions sur la titularisation de Chadli par exemple et mettre Foket qui avait plus de rythme. On pouvait s’attendre aussi à un peu plus de la part de Kevin De Bruyne, qui est apparu un peu en deçà."

Joachim Mununga allait aussi dans le sens de Pascal. Et notre consultant du soir de parler d'"analytique. C’est le moment de faire le bilan pour Roberto Martinez. Et vu que c’est l’avant-dernier match, le coach pouvait se faire un avis d’où en est le groupe, d’où en sont les prétendants. On a vu un Trossard qui est très bien rentré. On a vu aussi qu’au niveau du volume de jeu, Dendoncker est là jusqu’à la fin. Mais défensivement, quand les attaquants maîtrisent les attaques en profondeur, on a du mal. Idem aussi pour ressortir le ballon. Ce sont des signes qui montrent qu’on a encore une marge de progression. Et on a vu que les automatismes manquent dans la charnière centrale. Et je rejoins Pascal, on a manqué un peu de leadership. Mais c’est le timing parfait. Ça va permettre une remise en question. C’est bien, ça arrive au bon moment. On arrivera à l’Euro préparé et avec les pieds sur terre."