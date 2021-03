Comment jouer sans Eden Hazard : "Yannick Carrasco, avec Thorgan ou Castagne dans son dos"

Alex Teklak : "Trouver un profil semblable à Eden est impossible. On peut relativement aisément remplacer des profils défensifs, mais des profils offensifs et créatifs de ce calibre sont beaucoup plus rares. Les Diables moins forts sans Eden ? Poser la question, c’est y répondre ! Il y a ce qu’il apporte dans son jeu, mais aussi tous les doutes qu’il sème en face car l’adversaire est forcé d’adapter sa mise en place. Martinez adore Hazard car il lui propose son jeu favori : des un contre un, de la percussion, des accélérations et du jeu de rupture. Même en rééquilibrant les tâches au sein de l’équipe et en redistribuant les responsabilités, un Eden à 100% est indispensable : chaque coach vous dira pareil ! Le souci avec son type de jeu explosif, c’est qu’il requiert un physique au top… alors qu’un profil plus défensif comme Axel Witsel ne doit pas être à bloc pour bien remplir son rôle. Daniel Van Buyten avait fourni une très bonne Coupe du Monde en 2014 alors qu’il n’avait quasi pas joué durant la saison avec le Bayern… Eden, lui, n’exprime la plénitude de son talent que s’il joue libéré physiquement. Mais même diminué, je le prends à tous les coups à l’Euro et je le retape… si c’est possible ! Quitte à le faire commencer des matches sans les finir… ou le faire rentrer pour faire la différence."

Fred Waseige : "Eden est irremplaçable, tant individuellement que par son impact sur le collectif. Mais ce n’est pas pour cela qu’on sera moins fort à l’Euro ! Des joueurs, on en a, et ils peuvent jouer tantôt à gauche, tantôt à droite... C’est plutôt une question d’équilibre global : dès qu’un joueur se blesse, c’est un nouvel équilibre qu’il faut rechercher."

Philippe Albert : " Eden est irremplaçable, vu ses qualités propres mais aussi car il conditionne le jeu de l’adversaire en l’obligeant à s’adapter. Eden impose aux défenses adverses un double marquage quand il reste sur son flanc. Et quand il quitte son couloir pour rentrer dans le jeu, il produit ses arabesques et devient totalement imprévisible pour l’opposant. Sans Eden, les Diables sont clairement moins forts. Je pense aussi que même un Eden à 70% est un apport pour les Diables : même insuffisamment rétabli, je pense que Roberto Martinez doit l’emmener à l’Euro, comme il l’avait fait avec Vincent Kompany à la Coupe du Monde. Car sur une action ou comme joker en fin de match, Eden peut tout faire basculer et nous faire gagner une partie."

Quel onze de base sans Eden ?

Comment jouer sans Eden Hazard : "Yannick Carrasco, avec Thorgan ou Castagne dans son dos" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Philippe Albert : "Je garde le 3-4-3 et je place Yannick Carrasco à la place d’Eden. Dans son dos, pour le travail défensif, je choisis Thorgan Hazard. Et si Thorgan n’est pas disponible ou ne donne pas satisfaction, j’opte pour Timothy Castagne… ou Thomas Meunier."

Alex Teklak : "Pour remplacer Eden numériquement, Yannick Carrasco et Thorgan Hazard me semblent être les profils les plus évidents… et ils peuvent tous deux évoluer en flanc haut ou en flanc bas, l’un dans le dos de l’autre. Si on recherche un profil plus défensif, j’opte pour Timothy Castagne qui est une vraie solution, car il a une bonne complicité avec Thorgan comme avec Yannick… et il a l’habitude avec Leicester d’évoluer sur les deux côtés."

Fred Waseige : "Je conserve aussi le 3-4-3, car c’est le système que les joueurs connaissent le mieux et dans lequel ils se sentent bien. Ce schéma permet à tous les hommes forts d’être là où ils sont bons, et même si on parle souvent de souplesse tactique, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de changer de module. Pour remplacer numériquement Eden, je choisis aussi Yannick Carrasco vu son état de forme actuel… mais je n’aurais pas dit ça y a 6 mois. Et ce qu’il produit, c’est aussi dans le contexte spécifique de l’Atlético… Dans le dos de Carrasco, j’opte d’office pour Castagne. Avec aussi le médian défensif qui pense vers la gauche pour boucher les trous, si vous voyez ce que je veux dire…"