Cinquante-et-un joueurs belges dans les cinq grands championnats, un nouveau record

Les joueurs belges ont la cote en Europe et la troisième place des Diables rouges lors du dernier Mondial n'a fait que renforcer cette conviction auprès des clubs étrangers. Cette année pas moins de 51 de nos compatriotes évoluent dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, France et Italie), un record. Le précédent était de 48 joueurs en 2016, signale Het Laatste Nieuws qui a fait un focus sur l'évolution du nombre de Belges jouant à l'étranger dans son édition de mercredi.

Lors de la saison 1999-2000, les joueurs belges dans les cinq grands championnats n'étaient que 21. Le point le plus bas de ces 18 dernières années n'a toutefois été atteint que huit ans plus tard en 2007-2008 avec seulement dix Belges expatriés dans les meilleurs championnats. Mais depuis lors, ce chiffre n'a cessé d'augmenter avec une nette cassure en 2016 (+14 joueurs).

Alors que la Bundesliga était la destination préférée des Belges entre 2001 et 2008, c'est bien évidemment la Premier League qui accueille le plus de footballeurs noir-jaune-rouges depuis plusieurs années. Ils sont 18 cette année avec les nouveaux venus Leander Denconcker, Isaac Mbenza, Ibrahima Cissé et Denis Odoi. La Ligue 1 est en nette progression avec notamment les arrivées de Laurent Ciman, Jason Denayer ou encore Nacer Chadli. Nos voisins français accueillent désormais 13 Belges contre 7 l'an dernier. Suivent ensuite la Serie A italienne (10), la Bundesliga allemande (6) et la Liga espagnole (4).