Ciman sur sa titularisation: "Oui, j'ai été étonné mais j'ai été prévenu hier"

Laurent Ciman, le joker médical de Roberto Martinez, a disputé toute la rencontre qui opposait les Diables Rouges à l'Egypte ce mercredi soir (3-0). Le Belge déclare avoir profité de sa soirée, malgré la situation inconfortable dans laquelle il est: "Tout le monde sait que je suis dans une situation délicate et compliquée. Après, j'essaye de prendre du plaisir et d'apporter mon expérience. Bien sûr je suis déçu, comme ceux qui ont été écartés avant moi. Mais je veux tout donner pour mon pays, tout donner pour cette équipe. Après on verra, c'est l'entraîneur qui fera ses choix. C'est la vie."

Pour disputer une deuxième Coupe du monde, Laurent Ciman doit espérer que Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen ne se rétablisse pas avant le début de la compétition. "Je ne souhaite de malheur à personne" assure l'ex-joueur carolo. "J'espère que Vincent et Thomas seront rétablis à temps. Et à ce moment-là je rentrerai chez moi."

Toujours est-il que le défenseur, non repris sur la liste belge officielle des 23 pour le Mondial a débuté ce mercredi. Une situation pour le moins curieuse. "Oui, j'ai été étonné mais il (NDLR: Roberto Martinez) m'avait prévenu hier que j'allais débuter le match. Il m'a dit de prendre du plaisir. Il m'a dit que j'étais le remplaçant idéal de Vincent et Thomas quand ils n'étaient pas là."

Et la satisfaction est là à la fin du match, avec une victoire 3-0. "C'était une équipe égyptienne bien repliée. C'est bien qu'on ait trouvé la faille. On voulait mettre le pression assez haut et récupérer le ballon haut. Cela n'a pas été parfait mais il y a eu beaucoup de choses positives. On doit continuer à travailler pour la Coupe du Monde."