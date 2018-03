Ciman : "Je n'aime pas dire que je suis favori pour être dans les 23"

Ce mardi soir, les Diables rouges vont recevoir amicalement l’Arabie Saoudite. Quelques heures avant cet affrontement, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Laurent Ciman, le défenseur belge de 32 ans. L’ancien joueur de Charleroi, de Bruges et du Standard est d’abord revenu sur son transfert vers Los Angeles. Son passage vers les Etats-Unis n’a pas été si évident, notamment par sa fille atteinte d’autisme. "Je n’ai pas eu le choix, on m’a téléphoné pour me dire que je devais aller à Los Angeles. Ca a été difficile dans un premier temps, on avait une routine pour la petite. On s’était stabilisé. J’aurais pu tomber dans une ville où il y avait moins de possibilités. Il y a aussi la barrière de la langue qui n’est pas évidente pour elle. ‘Ce qui ne te tue pas te rend plus fort’… Mon couple en a vu de toutes les couleurs, je dois remercier ma femme car ce n’est pas évident de faire tant de sacrifices", a précisé Ciman au micro de notre collègue RTBF Thierry Luthers.

A côté de cette difficulté familiale, le droitier a trouvé un nouveau défi sportif. "On verra dans le futur si c'est une ville pour moi. On doit repartir de zéro, c'est un coup sur la tête. Sportivement, le défi est très excitant, c'est un pas en avant. Il y a un staff de qualité et je peux retrouver mon envie de jouer au football. Personnellement, je commence à me mettre à l'anglais. Parler avec des équipiers, il n'y a pas de problème. Vis-à-vis de la presse, je n'ai pas envie de me tromper donc c'est un peu plus compliqué. Je parle aussi anglais avec le coach en équipe nationale donc ça ne devrait plus poser de problèmes", a poursuivi Ciman. "Je n'ai pas eu trop de temps pour visiter. J'étais surtout concentré sur les entrainements et sur la reprise. Ca fait seulement deux semaines que ma famille est à Los Angeles. Ca va être la fin de l'année scolaire, ça ne va pas être évident de trouver une école pour la petite. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin qu'on soit ensemble", a aussi avancé l'ancien de l'Impact Montréal.

Enfin, l’élément du Los Angeles FC s’est exprimé au sujet de ses chances de participer au Mondial en Russie. "Je n’aime pas dire que je suis confiant, que je suis favori ou que je vais faire partie de la sélection. Je travaille très dur et, à chaque fois qu’on me demande de jouer, je me donne à 200% pour l’équipe. C’est l’entraineur qui fera les choix. A 32 ans, faut pas rêver, ce sera mon dernier grand tournoi. Je mets toutes les chances de mon côté avec mon club, je fais des bons matches", a conclu le défenseur.