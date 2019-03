Chypre-Belgique : les compos probables (Live vidéo 20h45)

Les Diables Rouges poursuivent, ce soir, leur route vers l’Euro 2020 avec un deuxième match qualificatif qui les conduit, comme lors des deux dernières campagnes, sur l’île de Chypre.

Le bilan récent de la Belgique face au modeste 87è mondial est infaillible : 4 matches, 4 victoires, 13 buts inscrits, aucun encaissé…

A priori, peu de raison pour Roberto Martinez de changer une équipe qui, jeudi soir, malgré les nombreuses défections, n’a pas éprouvé de grandes difficultés pour venir à bout de la Russie, pourtant considérée comme notre adversaire le plus coriace.

Dans les buts, malgré son incroyable boulette face à Cheryshev, Thibaut Courtois demeure incontournable. En guise de soutien, et pour définitivement ranger son erreur parmi les (très rares) mauvais souvenirs de Courtois en équipe nationale, Martinez a d’ailleurs réaffirmé après le match que son gardien restait bien le n°1 mondial à sa position… Simon Mignolet et Koen Casteels se tiennent en réserve de la république. En revanche, Matz Sels ne s’assoira pas en tribune puisque il s’est blessé…

Devant son gardien, Martinez avait déjà annoncé la titularisation de Thomas Vermaelen avant même que Dedryck Boyata ne déclare forfait. "Son expérience sera utile", avait ajouté le sélectionneur au sujet du gaucher de Barcelone. On peut surtout penser que son but était d’éviter de laisser un tel cadre (7è campagne qualificative, déjà, pour Vermaelen) sur le banc deux matches de suite… Mais ce qui s’apparentait hier à de la gestion psychologique devient donc maintenant une simple nécessité. Autour de Vermaelen, le duo Jan Vertonghen-Toby Alderweireld sera évidemment reconduit. Complémentaires et en pleine forme, les deux Spurs ont tout simplement été rayonnants face à la Russie !

Même constat, un cran plus haut pour le duo Leander Dendoncker-Youri Tielemans. Les vieux automatismes anderlechtois ont resurgi comme par magie. Le premier s’est acquitté de sa tâche avec application et modestie en n°6, pendant que le deuxième, rassuré par cette présence défensive dans son dos, a pu donner libre cours avec aisance à sa créativité. Un but, un large rayon d’action et une activité incessante, Tielemans a été l’un des meilleurs Diables du match.

Les flancs sont les seules zones où Martinez pourrait être tenté de changer quelque chose, car il dispose de plusieurs choix (avec Chadli, Carrasco et Januzaj notamment), mais on voit mal ce qui justifierait de retirer de l’équipe un Thorgan Hazard qui s’affirme de plus en plus, et dont les automatismes avec son frère constituent une valeur ajoutée, et Timothy Castagne, qui a assuré son rôle avec sobriété et qui présente le profil le plus défensif de tous les joueurs précités. Utile quand il faut assurer des reconversions derrière…

Éblouissant face à la Russie, Eden Hazard, forcément boosté par sa 100ème cap, entend frapper fort au GSP Stadium (il est souvent très inspiré contre Chypre...), aux côtés d’un Dries Mertens qui doit une revanche aux supporters après sa médiocre sortie de jeudi. Les deux hommes évolueront en soutien de Michy Batshuayi qui espère connaître plus de réussite que face à Guilherme (un poteau, un sauvetage sur la ligne). Comme prévu, le faux suspense entourant la présence sur le fil de Romelu Lukaku a pris fin avec l’annonce officielle de son forfait. L’inverse aurait été surprenant, vu les échéances proches attendant Manchester United…

Que vaut le leader du groupe ?

Il y a quelques années, après un pâle partage blanc 0-0 contre le Kazakhstan, René Vandereycken et son cynisme légendaire avaient feint une satisfaction (déplacée) d’occuper la première place d’un groupe…où les autres adversaires n’avaient pas encore joué.

Aujourd’hui, c’est avec un sourire en coin que l’on peut présenter ce déplacement à Nicosie comme une visite chez… le leader du groupe I… Leader proclamé, il faut le dire, grâce une différence de buts favorable de +5. L’avantage de débuter une campagne par un match contre Saint-Marin…

Par rapport à ce premier match qui n’avait rassemblé que 4.000 fidèles, Chypre-Belgique devrait faire stade comble, ce soir, avec 22.000 spectateurs attendus.

Logiquement, le sélectionneur israélien de l’équipe, Ran Ben Simon, devrait avant tout songer à renforcer sa défense, miser sur le contre, et n’aligner qu’un seul attaquant spécifique, sans doute Mytides (Apollon Limassol). Pieros Sotiriou (FC Copenhague) est en effet très incertain après sa sortie sur blessure contre Saint-Marin (à la 27ème minute, juste après avoir converti deux penaltys !).

A part le talentueux médian de l’Apoel Nicosie, Efrem (29 ans, 43 matches, 4 buts), Chypre ne présente pas beaucoup de visages connus. Le défenseur Demetriou (Southend) et le médian Artymatas (Apoel Nicosie) ont déjà croisé la route des Diables à quelques reprises, alors que Kousoulos (Apoel Nicosie), Ioannou (Apoel Nicosie) et Georgiou (Levante II) sont des quasi-débutants à ce niveau. Idem pour Papoulis (Apollon Limassol), malgré ses 35 ans !

Finalement, pour les suiveurs belges, les noms les plus familiers restent ceux de Kastanos (ex-Zulte Waregem, aujourd’hui retourné à la Juventus qui l’avait envoyé en prêt, mais très probablement forfait ce soir) et, forcément, de Kostas Laifis. A 25 ans, le défenseur du Standard est devenu un véritable pilier de sa sélection. Il est l’un des rares Chypriotes à évoluer à l’étranger (et comme titulaire de surcroît). Avec 30 matches internationaux au compteur, Laifis s’est érigé en cadre de l’équipe. Son professionnalisme et son tempérament font l’unanimité. Idem pour sa faculté à exploiter les phases arrêtées en recoupant les trajectoires de la tête au premier poteau. Sclessin en sait quelque chose, Saint-Marin, désormais, aussi. C’est de cette façon que Laifis a marqué le 5è but de Chypre il y a trois jours…