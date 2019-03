Les Diables Rouges poursuivent, ce soir, leur route vers l’Euro 2020 avec un deuxième match qualificatif qui les conduit, comme lors des deux dernières campagnes, sur l’île de Chypre.

Le bilan récent de la Belgique face au modeste 87è mondial est infaillible : 4 matches, 4 victoires, 13 buts inscrits, aucun encaissé…

A priori, peu de raison pour Roberto Martinez de changer une équipe qui, jeudi soir, malgré les nombreuses défections, n’a pas éprouvé de grandes difficultés pour venir à bout de la Russie, pourtant considérée comme notre adversaire le plus coriace.

Dans les buts, malgré son incroyable boulette face à Cheryshev, Thibaut Courtois demeure incontournable. En guise de soutien, et pour définitivement ranger son erreur parmi les (très rares) mauvais souvenirs de Courtois en équipe nationale, Martinez a d’ailleurs réaffirmé après le match que son gardien restait bien le n°1 mondial à sa position… Simon Mignolet et Koen Casteels se tiennent en réserve de la république. En revanche, Matz Sels ne s’assoira pas en tribune puisque il s’est blessé…

Devant son gardien, Martinez avait déjà annoncé la titularisation de Thomas Vermaelen avant même que Dedryck Boyata ne déclare forfait. "Son expérience sera utile", avait ajouté le sélectionneur au sujet du gaucher de Barcelone. On peut surtout penser que son but était d’éviter de laisser un tel cadre (7è campagne qualificative, déjà, pour Vermaelen) sur le banc deux matches de suite… Mais ce qui s’apparentait hier à de la gestion psychologique devient donc maintenant une simple nécessité. Autour de Vermaelen, le duo Jan Vertonghen-Toby Alderweireld sera évidemment reconduit. Complémentaires et en pleine forme, les deux Spurs ont tout simplement été rayonnants face à la Russie !

Même constat, un cran plus haut pour le duo Leander Dendoncker-Youri Tielemans. Les vieux automatismes anderlechtois ont resurgi comme par magie. Le premier s’est acquitté de sa tâche avec application et modestie en n°6, pendant que le deuxième, rassuré par cette présence défensive dans son dos, a pu donner libre cours avec aisance à sa créativité. Un but, un large rayon d’action et une activité incessante, Tielemans a été l’un des meilleurs Diables du match.

Les flancs sont les seules zones où Martinez aurait pu être tenté de changer quelque chose, car il dispose de plusieurs choix (avec Chadli, Carrasco et Januzaj notamment), mais il a confirmé le duo Thorgan Hazard-Timothy Castagne.



Éblouissant face à la Russie, Eden Hazard, forcément boosté par sa 100ème cap, entend frapper fort au GSP Stadium (il est souvent très inspiré contre Chypre...), aux côtés d’un Dries Mertens qui doit une revanche aux supporters après sa médiocre sortie de jeudi. Les deux hommes évolueront en soutien de Michy Batshuayi qui espère connaître plus de réussite que face à Guilherme (un poteau, un sauvetage sur la ligne). Comme prévu, le faux suspense entourant la présence sur le fil de Romelu Lukaku a pris fin avec l’annonce officielle de son forfait. L’inverse aurait été surprenant, vu les échéances proches attendant Manchester United…

Le composition belge : Courtois, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, Tielemans, Thorgan Hazard, Castagne, Eden Hazard, Mertens, Batshuayi



La compo chypriote : Pardo, Kousoulous, Dossa Junior, Merkis, Laifis, Papoulis, Margaça, Artymatas, Ioannou, Antoniou, Efrem