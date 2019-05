Christian Kabasele préface la finale de FA Cup : « Jouer à Wembley, c'est exceptionnel »

Christian Kabasele et Watford affronteront Manchester City en finale de la FA Cup ce samedi à 18h. Le Diable rouge se souvient très bien de la dernière fois qu'un petit club avait remporté le trophée. C'était Wigan en 2013 : «L'entraîneur à l'époque, c’était Roberto Martinez. Et celui qui a marqué le but pour Wigan est un ancien coéquipier à moi à Watford, Ben Watson. Ce serait assez sympa et un beau clin d’oeil au destin si je pouvais être la prochaine personne à empêcher City de gagner ce trophée après Martinez et un de mes anciens coéquipiers.»

Mais Kabasele est bien conscient que les Cityzens sont les grandissimes favoris pour réaliser le triplé : «C’est très compliqué. On les a affrontés il y a deux mois. Pendant 45 minutes, on a bien défendu mais après ils ont trouvé la brèche grâce à un but hors-jeu. Et puis, ça n’a pas arrêté. Ils nous ont mis trois buts en 15 minutes. Ça va être une belle épreuve devant nous et on va essayer de tout faire pour prendre ce trophée», analyse-t-il.

Pour se donner de l'espoir l'ancien joueur de Genk prend l'exemple de Rennes, vainqueur surprise de la Coupe de France au détriment du Paris Saint-Germain, en avril dernier : «Il faut y croire. Je pense que c’est ça la clé de ce genre de duels. Rennes y a cru. Même menés 2-0, ils sont revenus et au final ils ont gagné aux tirs aux buts. Quand on se donne les moyens de croire en ses rêves, on peut les réaliser. Et c’est ce qu’on va essayer de faire.»

Cette saison-ci, Christian Kabasele n'a disputé qu'une seule rencontre en Coupe d'Angleterre. Il espère bien évidemment être titulaire ce samedi face à Vincent Kompany et Kevin De Bruyne pour ce qui constitue le match de l'année pour Watford : «J'espère pouvoir jouer cette finale. Jouer à Wembley, c’est quelque chose d’exceptionnel. Alors une finale contre l’une des meilleures équipes du monde ce serait encore plus beau », conclut-il.