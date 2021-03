Christian Benteke : "Il n'a jamais été question de rentrer en Belgique"

"Je n’ai jamais craint pour ma sélection avec les Diables. Je savais qu’il serait impossible de passer une saison entière sans qu’il me donne ma chance. C’était difficile mentalement d’être prêt une fois qu’il allait me donner ma chance. Parce que c’est facile de râler mais une fois que t’as ta chance, il faut la saisir” renchérit-il.

Du haut de son mètre 90 sous la toise et de son physique de déménageur, Christian Benteke n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Pourtant, en début de saison, il a dû mordre sur sa chique quand son entraîneur, Roy Hodgson, s'est passé de lui pendant de longues semaines. C'est bien simple, entre le 12 septembre et le 27 novembre, Benteke n'a que brièvement humé les joies d'un match, ne disputant que...58 petites minutes sur les deux mois.

Après une longue partie sur les Diables rouges, les blessures conjointes et malheureuses d 'Axel Witsel et Eden Hazard , son rôle au sein de l'équipe belge, place au second volet de notre interview exclusive de Christian Benteke . Le longiligne avant-centre y évoque ses périodes de doute, sa réssurection avec Palace, son avenir et...un éventuel retour en Belgique. Entretien.

Les montagnes russes émotionnelles

Christian Benteke, de retour au premier plan avec Palace. - © JULIAN FINNEY - AFP

Une chance que lui octroie son coach effectivement le 6 décembre dernier face à West Brom. Benteke ne déçoit pas et inscrit un doublé pour sa première titularisation de la saison. Un retour en fanfare dans une équipe qu'il ne quittera quasiment plus par la suite. "C’est un peu l’histoire de ma carrière, je n’ai jamais baissé les bras. J’ai toujours persévéré dans mon travail et dans mon professionnalisme. C’est juste le fruit de mon travail. Ce n’est pas un hasard si je suis dans une spirale positive. J’étais quasiment enterré, il y a pas de hasard, je ne suis pas surpris de ce qui m’arrive."

Plus que les titularisations, reste dorénavant à marquer. En 22 matches de Premier League avec Palace (dont 13 en tant que titulaires), Benteke plafonne effectivement à 5 buts. Un bilan qui le satisfait ? "Par rapport aux titularisations, ce n’est pas trop peu. Il ne faut pas oublier qu'on est une équipe qui se crée très peu d’occasions. Par rapport à la façon dont on joue et à mes titularisations, ce n’est pas exceptionnel mais pas non plus honteux." résume-t-il.