Chiffres des Diables : Lukaku en mode Hulk, Casteels et Courtois infranchissables, De Bruyne invincible

Comme chaque weekend, nous avons décidé de prendre les prestations de nos Diables rouges sous la loupe. Qui a brillé ? Qui a déçu ? Qui a été décisif pour son équipe ? Tour d'horizon.

Difficile de passer à côté de la prestation trois étoiles de Romelu Lukaku, phénoménal dans la victoire de l'Inter sur la pelouse du rival honni, l'AC Milan. Focus également sur deux de nos portier nationaux, Koen Casteels et Thibaut Courtois, infranchissables depuis quelques semaines. On terminera par les retours victorieux de Timothy Castagne et d'un Kevin de Bruyne imbattable avec City.