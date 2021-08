Chiffres des Diables : Assist pour Benteke, week-end compliqué pour Hazard et Lukaku

Les Diables Rouges joueront leur premier match depuis leur élimination en quart de finale de l’Euro face à l’Italie ce jeudi en Estonie. Avant de remplir leur devoir international, les Diables ont dû remplir une dernière obligation en club.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce week-end n’a pas été extraordinaire pour nos Belges. Si Michy Batshuayi a été titulaire pour la première fois avec Besiktas, Eden Hazard s’est glissé sur le banc du Real Madrid. Koen Casteels et Thibaut Courtois ont, eux, réalisé une clean sheet. Romelu Lukaku est lui resté muet face à Liverpool. Christian Benteke a délivré une passe décisive alors qu’Hans Vanaken a inscrit un but malgré l’humiliation brugeoise.