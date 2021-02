Chiffres des Diables : 300e but pour Lukaku, Courtois et Casteels en mode clean sheet, Dimata buteur

Ce week-end, nos Diables Rouges ont encore fait parler d’eux sur les pelouses. Retrouvez ci-dessous le bilan chiffré de leurs prestations.

Thibaut Courtois et Koen Casteels ont été décisifs ce week-end pour leurs équipes. Ils ont chacun réalisé une clean sheet. Si les gardiens ont été bons, que dire de Romelu Lukaku et Landry Dimata. Les deux attaquants ont tous les deux trouver le chemin des filets. Si le but de Dimata sonne comme une délivrance, les deux roses de Romelu permettent au joueur formé à Anderlecht de passer le cap des 300 réalisations.