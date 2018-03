Chelsea, avec Courtois et Hazard, retrouve un peu de couleur face à Palace

Chelsea a renoué avec la victoire face à Crystal Palace ce samedi dans le cadre de la 30e journée. Après 3 défaites en 4 en matches, les Blues se sont imposés 2-1 à Stamford Bridge.



Thibaut Courtois a disputé l'intégralité de la rencontre. Pour son 200e match de Premier League, Eden Hazard a cédé sa place à la 88e minute. Christian Benteke a été remplacé à la pause chez les Eagles.



Hazard, qui retrouvait son rôle de prédilection, a été percutant à défaut d'être décisif. Il s'est mis au service du collectif mais ses équipiers n'ont pas fait bon usage de ses caviars, à l'image d'Olivier Giroud en fin de première période. Il a même poussé le ballon au fond des filets dans les arrêts de jeu. Un but logiquement annulé pour une position hors-jeu. Courtois a passé 45 premières minutes assez tranquilles. Il a été plus sollicité par la suite. Le but tardif de Patrick van Aanholt l'a privé d'une nouvelle clean-sheet.



Supérieurs à leur adversaire, les Londoniens ont largement dominé la rencontre. Willian a débloqué la situation dès la 25e minute avec son "spécial". Le Brésilien a démarré côté gauche, est rentré dans l'axe et a conclu d'une frappe du pied droit. Après une très jolie action collective, amorcée par Alonso et prolongée par Hazard, Martin Kelly a expédié le ballon dans ses propres filets un centre-tir de Davide Zappacosta.



Crystal Palace a haussé le rythme et a mis plus d'engagement après la pause. Alexander Sorloth a frappé le montant à la 48e et Patrick van Aanholt, passé par Chelsea, a sauvé l'honneur à la 90e minute.



Chelsea grappille trois points sur Liverpool (3e), battu à United et se rapproche du Top 4 en attendant le résultat de Tottenham face à Bournemouth. Crystal Palace, qui n'a plus gagné depuis mi-janvier, navigue toujours en zone rouge.