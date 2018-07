Chatelle : "Eden Hazard et Mbappé, les 2 extraterrestres offensifs de ce Mondial"

Les Diables rouges ont bouclé la Coupe du monde 2018 en Russie à une somptueuse et historique troisième place finale. L’heure du bilan a sonné, avec notre consultant Thomas Chatelle.

Le meilleur Diable rouge du Mondial "Mon Diable de la compétition est Eden Hazard sans hésiter. Il a été à l’origine de beaucoup de dangers offensifs et il a été décisif dans ses actions. Il a répondu aux attentes, c’est le Eden Hazard qu’on attendait à la Coupe du monde. Dans l’aspect offensif, les deux extraterrestres de ce Mondial sont Eden Hazard et Kylian Mbappé."

La révélation belge du Mondial "Je m’attendais à voir Thomas Meunier à un très bon niveau, mais pas à ce point-là. Il a été décisif pour nous. On a senti son absence contre les Français bien sûr. Plus que jamais, ce système est fait pour Meunier. Il est plus qu’un latéral qui pistonne, il est aussi presque un numéro 10 et presque un attaquant. Ce qu’il est capable de faire est impressionnant. Que serait ce match face à la France avec Meunier sur la pelouse ? On n’a pas son équivalent de l’autre côté, on l’avait déjà constaté. Quand il n’est pas là, on doit jouer dans un autre système."

Les principaux enseignements "En termes de jeu, on est sans doute la meilleure équipe du monde. Il nous faut encore progresser en efficacité, offensive et défensive, et en cynisme, comme les Français qui ont eu aussi appris du passé. Pour gagner un trophée, il faut peut-être être encore un peu plus roublard. Je pense que les Belges nous ont à nouveau fait rêver, comme on n’avait peut-être plus rêvé depuis 1986. On a eu des étoiles plein les yeux, on a vu nos enfants pleurer de joie puis de peine. J’en ai encore des frissons quand j’en parle. J’espère que ça ne s’arrêtera pas là et qu’on pourra gagner un trophée dans deux ans."

L'avenir de notre équipe nationale "J’espère que la plupart vont rester pour l’Euro et j’espère que des joueurs vont se révéler d’ici là. On a vu un Youri Tielemans qui pourrait être très important pour la suite de cette équipe. Adnan Januzaj a montré le bout de son nez, on a un garçon comme Michy Batshuayi aussi. Ensuite, il y a une génération qui est encore dans un âge respectable et qui va pouvoir progresser. Des joueurs comme Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne seront, je l’espère, encore au top de leur carrière dans deux années. Il va falloir trouver un certain équilibre sur le côté gauche, où on devra trouver une solution, ou peut-être au milieu. En défense, il faudra peut-être avoir un nouveau leader, mais je pense que Dedryck Boyata aussi fera partie de ceux qui pourront devenir des patrons."