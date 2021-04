Champions League : "Eden Hazard peut encore nous apporter beaucoup", estime Zidane

Le Real Madrid affrontera Chelsea mardi soir (21h00) en match aller des demi-finales de la Ligue des champions de football.

Les Madrilènes ont préservé Eden Hazard en vue du choc avec son ancien employeur. Le transfert record du Real a fêté son retour samedi soir après une absence de six semaines due à une nouvelle blessure musculaire, conséquence possible de son opération de la cheville l'année dernière. Contre le Betis, le capitaine des Diables Rouges a été autorisé à jouer le dernier un quart d'heure, mais il n'a pas permis au Real de faire mieux que 0-0.

Ses dernières minutes de jeu remontaient au 13 mars. Il était monté au jeu pendant un quart d'heure lors du match à domicile contre Elche. Avant cela, il n'avait pas joué depuis la fin du mois de janvier. Après le match contre Elche, une nouvelle blessure musculaire s'est présenté et Hazard a manqué les trois rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec les Diables Rouges. Depuis le début d'avril, il s'entraîne à nouveau avec les Madrilènes.

Pour le Real, les semaines de vérité arrivent, avec en plus des demi-finales de la Ligue des Champions, la lutte pour le titre de champion d'Espagne. L'entraîneur du Real, Zinédine Zidane, est déjà satisfait du retour de Hazard. "Je ne le vois pas hésiter et contre le Betis, il est bien rentré. Le plus important pour lui est qu'il ne souffre plus de ses anciennes blessures. Nous sommes satisfaits, car il peut encore nous apporter beaucoup", a déclaré Zizou lors du point de presse, lundi.

Zidane vise une quatrième victoire en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real, après trois victoires consécutives entre 2016 et 2018. En tant que joueur, il a remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2002, déjà avec le Real.