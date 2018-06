Chadli sur les huées du public: "On joue contre le champion d'Europe, pas contre St Marin"

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu face au Portugal ce samedi dans le cadre de leur premier match de préparation (0-0). Un match avec des enseignements négatifs et positifs, typiquement un premier match avant une Coupe du monde.

À l'issue de la rencontre, Nacer Chadli n'était pas déçu par la prestation de la Belgique, mais il reconnaissait que des choses sont à améliorer comme dans le dernier geste. D'un point de vue personnel, il était satisfait de pouvoir jouer sans douleur.

Quand on lui demande s'il sent une diminution de la ferveur autour des Diables, il revient sur les sifflets à la mi-temps: "Je ne sais pas trop pourquoi. On joue contre le champion d'Europe, on ne joue pas contre Saint Marin... c'était 0-0. On est là pour faire de notre mieux mais on se fait quand même huer à la mi-temps. C'est un peu dur."

"Les supporters attendent beaucoup de nous mais nous aussi on attend beaucoup de nous-mêmes. Ils veulent du succès mais nous aussi, on ne part pas à chaque match pour perdre le match, on veut le gagner absolument. Ce soir on voulait le gagner absolument, on a fait 0-0 ouais c'est chiant mais il faut retenir le positif, on n'a pas encaissé de goal. On n'en a pas mis non plus, ce qui est décevant pour nous et les supporters mais bon il faut quand même rester derrière les joueurs, on fait de notre mieux."

Pour lui c'est clair, les joueurs ont besoin du soutien des supporters.