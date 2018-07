Chadli : "Rentrer pour y aller à fond et changer la dynamique de l'équipe"

Sur le fil : La Belgique, menée 2 à 0, s'est qualifiée face au Japon 3 à 2 pour les quarts de finale du Mondial 2018, où l'attend le Brésil. C'est Nacer Chadli qui a inscrit le but de la délivrance belge dans les dernières secondes, à la 90e+4.

"Je pense que les changements ont fait du bien. On est 23 joueurs dans le groupe, on veut tous se donner à fond. Quand des titulaires sont fatigués, on peut ramener de la dynamique dans l’équipe. Marouane aussi a fait du bien et il a marqué. Ca nous faisait mal du banc. On nous a donné les instructions de relever le niveau de l’équipe, d’y aller à fond et de changer la dynamique. Nous n’étions pas vraiment dans le match. Ce but me procure beaucoup de confiance, c’est un goal pour tout le pays", a souri Chadli à notre micro.