Chadli : "Même sur une jambe c'est un match que l'on ne veut pas rater"

Nacer Chadli et les Diables Rouges ont rendez-vous avec l'histoire mardi face à la France. Le joueur de West Bromwich Albion, sorti à la 83ème minute de jeu, va mieux. "Hier, j'étais encore un peu en galère. Aujourd’hui, j’ai un peu couru. Les sensations sont là. Même sur une jambe, je crois que je jouerais contre la France. Ce n’est pas un match que l’on veut rater", a déclarer le joueur à notre micro.

Car le Diable Rouge a peu joué cette saison. "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière. Il faut dire qu’un mois avant la sélection, j’étais encore sur le côté. Je n’étais même pas sûr d’être repris. Après c’est dû aussi aux entraînements quotidiens. Il ne faut jamais abandonner."

Un état d'esprit qu'il faut voir également sur le terrain mardi contre la France. Une équipe "vraiment bien équilibrée. Elle nous ressemble un peu et a beaucoup de qualités. Il faudra voir qui aura le plus faim, car je ne pense pas qu'il y ait un favori."

Si le joueur devrait être titulaire, dans quel système sera-t-il utilisé? "On va voir si on va s'adapter à eux ou pas. J'ai déjà joué plusieurs fois à la place de Thomas Meunier, mais toujours dans une défense à 3."

Car après avoir sorti le Brésil, qui est "un rêve d'enfant. On va tout faire pour aller au bout. Même si je n'étais pas né en 86, j'en ai beaucoup entendu parlé. On veut aller de l'avant et créer l'exploit pour tout le monde. Surtout quand on voit la folie qu'il y a en Belgique. Je suis fier de faire partie de cette équipe qui fait vibrer tout le pays", conclu Chadli.