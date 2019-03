Ce que vous ne savez (peut-être) pas sur les Diables rouges avant Belgique-Russie

Thibaut Courtois

Il dispute ce jeudi soir son 50ème match à enjeu avec les Diables Rouges. Depuis le premier, à Cardiff en 2012, il n’en a raté que deux en raison d’une déchirure du ménisque. Thibaut n’a plus arrêté un penalty depuis trois ans et sept mois. Les 14 derniers ont été au fond de ses filets.

Toby Alderweireld

Il entame sa sixième campagne qualificative pour l’Euro ou la Coupe du Monde. Il a toujours au moins réalisé une passe décisive lors de chacune des quatre dernières.

Il n’a raté que trois matches officiels en six ans et demi : un seul sur blessure (au genou contre l’Estonie en novembre 2016), les deux autres sur choix de l’entraîneur, contre la Corée au Brésil et l’Angleterre en Russie, afin de lui permettre de souffler alors que la Belgique était déjà qualifiée.

Il n’ a pris que 11 cartons jaunes en 88 matches chez les Diables, soit une moyenne d’une carte tous les 11 matches. Ce qui doit en faire un des défenseurs les plus corrects de la planète.

Jan Vertonghen

Il entame sa septième campagne de qualification. Seul Vincent Kompany pourrait faire mieux que lui.

Depuis le 8 octobre 2010, Jan n’a pas raté un seul match de qualification pour l’Euro où la Coupe du Monde. Il disputera ce soir son trente-huitième match qualificatif consécutif. Le point commun entre les deux dernières grandes désillusions de nos Diables, en Suisse et à Lille contre le pays de Galles ? Les deux fois, Vertonghen n’était pas là.

Thomas Vermaelen

Il pourrait entamer lui aussi sa septième campagne qualificative mais, en raison de ses nombreuses blessures, Vermaelen n’a joué que cinq des vingt derniers matches qualificatifs pour l’Euro ou la Coupe du Monde.

Eden Hazard

Buteur lors des qualifications pour l’Euro 2012 et 2016 ainsi que pour les Coupes du Monde 2014 et 2018, Eden pourrait (va !) marquer lors d’une cinquième campagne qualificative consécutive.

Jason Denayer

Il n’a jamais joué une seule minute dans un match de qualification pour l’Euro ou la Coupe du Monde à domicile.

Dedryck Boyata

Trois fois titulaire lors du Mundial en Russie et deux fois en Nations League, il n’a jamais commencé un match de qualification pour l’Euro ou la Coupe du Monde avec les Diables Rouges.

Adnan Januzaj

Il a joué en phase finale de deux Coupes du Monde, au Brésil et en Russie sans avoir participé à une seule seconde des phases qualificatives. A ce jour, Januzaj totalise une minute de temps de jeu en qualification pour l’Euro 2016, au pays de Galles... et quinze minutes contre l’Islande en Nations League.

Christian Benteke

Sa dernière titularisation chez les Diables remonte au mois de mars 2017, à Sotchi contre... la Russie. Christian avait inscrit deux buts et délivré un assist !