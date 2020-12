Ce à quoi les Diables rouges devront s'attendre avec le pays de Galles, cinq ans après le couac de Lille

Belgique – pays de Galles. La simple évocation de cet affrontement rappelle un triste soir de 2016 à Lille. Ce soir-là, les Diables disaient adieu à leur rêve de demi-finale européenne au détriment d’une équipe surprenante qui s’imposait finalement 1-3, à la stupeur générale. C’est le souvenir le plus douloureux de rencontres des Diables face aux Gallois. Mais comment cette équipe a-t-elle évolué depuis sa demi-finale de l’Euro 2016, où elle avait finalement été battue par le Portugal, futur vainqueur du tournoi ? LIRE AUSSI : Coupe du monde 2022 : les Diables rouges retrouveront le pays de Galles, la Tchéquie, la Biélorussie et l'Estonie

Le jour où les Diables sont tombés de très haut Radja Nainggolan avait pourtant mis la Belgique sur orbite. Puis tout a volé en éclat. En l’absence de cadres défensifs comme Vincent Kompany et des blessures de Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen, une défense belge rajeunie finit par se faire rouler par la solidarité du pays de Galles. A l’époque, la nation galloise avait surpris son petit monde en remportant un groupe B composé de l’Angleterre, de la Russie et de la Slovaquie. Leur victoire en huitième de finale face à la modeste Irlande du Nord n’avait pas franchement mis les Diables en alerte. Pourtant, ce collectif huilé et volontaire articulé autour d’une super star mondiale (Gareth Bale) et d’un milieu de terrain en pleine forme (Aaron Ramsey) avait de la gueule. Belgique - Pays de Galles : 01 juillet 2016 (1-3) - Euro 2016 - Quart de Finale - 01/07/2016 Déception immense pour les Diables Rouges qui disent adieu à leurs rêves de gloire dans cet Euro 2016. La Belgique succombe 3-1 en quart de finale face à sa bête noire galloise. La rencontre avait pourtant commencé de la meilleure des manières avec un superbe but de Nainggolan (13’). Ashley Williams avait ensuite mis en évidence la fébrilité de la défense belge en égalisant (30’) avant que Robson-Kanu (54') et Vokes (85') ne complètent le festival gallois en profitant des larges brèches dans l’arrière-garde noir-jaune-rouge.

Les Gallois s’installent dans le subtop européen Cette escapade française aurait pu être un "happening" isolé, un événement sans lendemain qui serait apparu dans un Euro 2016 qui ne restera pas dans les mémoires comme une référence en termes de jeu ni de belles histoires. Mais pour les Gallois, 2016 est un acte de renaissance. C’était la première fois depuis 1976 que les Dragons atteignaient la phase finale de l’Euro. Non-contents d’y avoir décroché la plus belle performance de leur histoire avec cette demi-finale, ils ont continué sur leur courbe ascendante : après une qualification manquée pour le mondial russe, les Gallois reviennent au-devant de la scène en se qualifiant pour l’Euro 2020. Les hommes de Ryan Giggs joueront dans le groupe A, celui de la Turquie, de l’Italie et de la Suisse pour un cocktail qui s’annonce détonnant. En parallèle à ces bons résultats qualificatifs, les Gallois ont également remporté leur groupe de Nations League (Ligue B), et sont assurés de venir dire bonjour chez les grands dans la Ligue A. Et si les résultats montrent qu’ils peinent face aux équipes de haut niveau (défaites contre l’Angleterre, la France, l’Espagne ou la Croatie ces dernières années), ils affichent une constance remarquable face aux équipes "de leur niveau", preuve qu’ils comptent bien s’installer durablement dans ce subtop européen.

Gareth Bale s’y éclate, des jeunes débarquent A quoi les Diables devront s'attendre avec le pays de Galles, cinq ans après le traumatisme de Lille - © Tous droits réservés La photo résume à peu près tout. Un Gareth Bale rieur avec ses coéquipiers de l’équipe nationale. Il arbore devant lui un drapeau gallois un peu particulier : pays de Galles, golf, (Real) Madrid, dans cet ordre-là. Provocation d’un joueur qui traîne la patte entre infirmerie et greens de golf lorsqu’il est à Madrid, mais qui preste à haut niveau une fois revêtue la vareuse des Dragons. Il en est d’ailleurs le meilleur buteur absolu, devant le mythique Ian Rush. Autour de lui, l’ossature de cadres au niveau modeste a laissé place à un vrai vent de fraîcheur, souligné par Roberto Martinez lors de sa conférence de presse de débriefing du tirage au sort. Autour de Bale et d’un Ramsey intermittent compte tenu de ses blessures récurrentes, les nouveaux noms ronflants de l’équipe de Giggs s’appellent Ethan Ampadu, Chris Mepham ou Daniel James. Des jeunes de moins de 23 ans, passés dans les bonnes écuries anglaises et qui ont déjà prouvé leur valeur au plus haut niveau. Il y a aura du danger, à ne pas sous-estimer.