Casteels se tient prêt à disputer son 1er Mondial, peu importe le statut dans l'effectif

Koen Casteels a connu une saison collective difficile, Wolfsburg ayant lutté pour le maintien. Individuellement, il a été le meilleur gardien de Bundesliga selon le quotidien allemand Kicker. "C'est agréable à lire, mais cela ne change rien à ma façon d'être et de jouer", a déclaré Casteels, mardi à Tubize.

Koen Casteels est souvent considéré comme le troisième gardien des Diables, derrière les indéboulonnables Thibaut Courtois et Simon Mignolet, réserviste lors de la finale de Ligue des Champions perdue par Liverpool ce samedi (3-1). "Je ne change pas d'attitude par rapport à ma place dans la hiérarchie", a expliqué le gardien de 25 ans. "Je ne me mets pas de pression et je reste à la disposition de l'entraîneur. Tu dois toujours être prêt à jouer même si les chances sont minces, mais cela me fait plaisir de faire partie du groupe."

En 2014, le jeune gardien alors en poste à Hoffenheim avait dû faire un trait sur le Mondial avec le Brésil et avait été remplacé par Jean-François Gillet. "Ce serait beau que je puisse participer à ce Mondial. En 2014, cela avait été très dur pour moi car j'étais grièvement blessé et j'avais d'ailleurs eu difficile à reprendre la compétition. Mais c'est désormais du passé."

Casteels a terminé sa saison à Wolfsburg à la seizième position pour la deuxième année consécutive. Le club a dû disputer une double confrontation face à Holstein Kiel, qu'il a remportée (4-1) pour se maintenir en Bundesliga. "C'était une saison stressante et difficile, loin des ambitions du club, qui sont de disputer des compétitions européennes", a commenté le portier anversois. "Nous devons apprendre de cette situation délicate et gagner en stabilité. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à changer au club. Dans quelques jours, nous annoncerons l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, le troisième en deux ans. Lorsque cela ne se passe pas bien au club, c'est normal que les résultats sportifs ne suivent pas derrière. J'espère pouvoir conclure de façon positive cette saison qui a été stressante."

Le gardien des 'Loups' connaît une progression qui n'est pas passée inaperçue en Allemagne, lui qui a été élu meilleur gardien de la compétition. "J'ai désormais plus de 100 matchs à mon actif dans cette compétition, et je sens que je suis meilleur qu'il y a deux ans. Je sais que je peux encore m'améliorer et j'ai la volonté d'élever mon niveau de jeu."