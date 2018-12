Castagne évoque un départ de l'Atalanta, critique son coach et encense Martinez

Timothy Castagne a disputé toute la rencontre ce mercredi lors du partage 2-2 de l'Atalanta face à la Juventus. Une rare titularisation dans le club qu'il a rejoint en 2017. Le Belge ne s'épanoui pas vraiment dans ce club.

Un constat dû en partie à un manque de communication avec son coach: "J'ai dis justement à mon agent après ma première rencontre avec Roberto Martinez, que j’ai plus parlé avec lui en une journée qu’en un an et demi avec Gasperini..." a-t-il confié à Eleven Sports.

Le joueur évoque assez clairement un départ dès le mercato hivernal: "C’est ma deuxième année ici et j’ai besoin d’être titulaire tout le temps et pas me dire chaque semaine que je vais peut-être sortir de l’équipe. On regarde un peu. On a encore un mois et ça change très vite dans le foot."

Depuis le début de la saison, en 18 matches, il est resté neuf fois sur le banc, il a été titularisé six fois et il est monté au jeu à trois reprises. Mais seulement deux fois depuis la fin du mois de septembre. C'est trop peu pour le joueur donc.