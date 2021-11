Castagne dans le trio défensif, une solution durable ou au compte-gouttes pour Martinez ?

Castagne s’est lui aussi senti à l’aise dans ce contexte. "Il y a évidemment encore des choses que je dois retravailler parce que je ne joue pas souvent là. Leur force c’était de partir en profondeur et on a bien bloqué ça donc je pense que je peux être satisfait", commentait-il au micro de Pierre Deprez après sa prestation.

"Cela ne s’est pas négocié avec le coach. On est arrivé à l’entraînement et j’ai vu que je jouais plus en tant que défenseur central. Ils savent que je l’ai déjà fait en club la saison dernière. C’était une alternative envisageable. Comme je comprends assez vite ce qu’il me demande, c’était logique."