Carrasco : "Tout le monde espère être dans la liste 23"

Yannick Carrasco a fêté sa 40e sélection avec un match plein. Titulaire pour la première fois depuis le décevant déplacement à Saint Marin, le joueur du Dalian Yifang a délivré deux assists et a marqué un but.



"Ça fait plaisir de pouvoir rejouer, surtout à domicile pour le dernier match de qualif et ce 30/30. Commencer un match, ça fait plaisir et c’est motivant. J’ai voulu tout donner pour aider l’équipe au maximum".



Plus en retrait depuis la Coupe du monde, YFC a saisi sa chance. Mais il n’avait pas l’impression que sa place pour l’Euro était en jeu sur ce match. "Ce n’est pas parce que tu ne joues pas qu’à chaque fois tu joues gros. Notre collectif est notre point fort, chaque joueur qui joue est important. On voulait donner le maximum pour gagner ce match et faire ce 30/30." Il ne s’inquiète pas de la concurrence renforcée à son poste (Thorgan Hazard, Nacer Chadli,…) ."Je pense que chaque joueur à son moment. J’ai été titulaire et maintenant, ce sont les autres. N’importe qui, qui joue à ce poste, peut bien faire."



L’Euro se profile à l’horizon mais pour y être, il faudra passer le cut de la sélection. "Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Tout le monde espère être dans la liste 23."



Évoluer en Chine dans un championnat bientôt à l’arrêt, ne semble pas jouer en sa faveur. Il sera en vacances à partir du 1er décembre. "J’ai joué deux matches par mois. Et je revenais en Belgique, deux semaines avant la sélection pour travailler et rester fit. Je vais me concentrer sur les trois derniers matches en Chine. Pour finir en beauté. Et puis on verra ce qu’il se passera ensuite. Mais pourquoi pas un retour (en Europe)", conclut-il.