Carrasco se mue en secouriste pour venir en aide à son coéquipier Gaitan

Défaits par le Beijing Guoan ce vendredi après-midi (0-3) pour la troisième fois en trois journées de Chinese Super League, le Dalian Yifang et Yannick Carrasco ont connu une énorme frayeur lors de cette rencontre.

A la 56ème minute, Nico Gaitan a été victime d'un choc très violent au niveau de la mâchoire et est tombé lourdement au sol apparemment inconscient. Rapidement, ses coéquipiers, les adversaires et l'arbitre l'ont pris en charge. Alerté quelques instants plus tard, le Diable Rouge, arrivé en Chine en compagnie de son ancien équipier de l'Atlético de Madrid, a fait preuve d'un grand sang-froid pour installer Gaitan en position latéral de sécurité en attendant la venue du staff médical. Un geste salvateur pour l'Argentin qui a repris conscience quelques secondes plus tard.

Des images qui font froid dans le dos.