Carrasco rejoue avec le Dalian Yifang et marque sur penalty

La brouille entre Yannick Carrasco et le Dalian Yifang a pris fin. Le Diable rouge était titulaire face à Beijing Renhe dans le cadre de la 15e journée de Super League chinoise. Aligné sur le flanc gauche, il a même inscrit le 1er but de son équipe sur penalty (1-3).



Carrasco, qui souhaite quitter la Chine pour revenir en Europe, a été écarté du groupe et mis à l'amende suite à plusieurs retards.



"L’équipe a besoin de moi et je veux aider l’équipe. Ce problème doit être résolu", avait déclaré l'ancien joueur de l'Atletico via les réseaux sociaux.



Sa direction avait exigé des excuses envers le club et ses équipiers avant de le réintégrer. Ce qui a été fait cette semaine, selon Het Laatste Nieuws. Et quelle meilleure manière de fêter les réconciliations qu'un but et un victoire ?



Guangzhou R&F, avec Mousa Dembélé aligné toute la rencontre, a battu Henan Jianye 2-0. Dia Saba a inscrit les deux buts (44e sur penalty et 65e) de Guangzhou R&F