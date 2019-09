Carrasco : "Martinez n'oublie personne... mais tu ne perds pas ton talent si tu joues en Chine"

Présent à Tubize pour le rassemblement des Diables rouges avant les rencontres face à Saint-Marin et l’Ecosse, Yannick Carrasco a soufflé sa 26ième bougie ce mercredi. Le Belge est aussi passé par la case 'interview', à notre micro.

Son utilisation des réseaux sociaux

"Ce n’est pas trop mon délire, je devrais en faire plus car je sais que les fans aiment ça. Du point de vue marketing, ils RS sont importants. Certains joueurs sont bons, mais ils sont plus évalués grâce à ce qu’ils font sur les RS par rapport à ce qu’ils font avec les jambes. Dans ma pensée, quand je suis avec mes proches, j’aime profiter du moment et ne pas m’arrêter pour prendre une photo."

Sa relation avec Roberto Martinez

"Le coach a un staff qui travaille pour lui. Je sais qu’ils me suivent là-bas, j’ai régulièrement des messages ou des feedbacks. Ils sont déjà venus sur place. Le coach est une très bonne personne car il n’oublie personne. C’est quelqu’un de bon, il prend soin de tout le monde, il est très proche de nous. Tant que je suis bon sur le terrain quand je viens ici, ça veut dire que j’ai ma place dans le noyau. Je reviens toujours en sélection avec plaisir, c’est agréable de retrouver la famille. Physiquement, je n’ai pas les jambes lourdes, je ne me sens pas fatigué."

Son éventuel retour en Europe

"Quitter le Dalian Yifang était une bonne option durant le dernier mercato. Je n’ai rien contre le championnat chinois. Je voudrais rentrer près de mes proches et retrouver les grandes compétitions européennes. Certains clubs étaient intéressés, on a discuté, mais c’était compliqué de quitter la Chine. Le président n’était pas d’accord de me laisser partir. Ils avaient besoin de moi, je suis le joueur le plus important de l’équipe. Je me concentre sur la fin du championnat et on verra en janvier… S’il y a un départ à cette période, il faudra que je sois prêt. Je n’ai pas toutes les cartes en mains, ça dépendra des offres et du président. Ma présence en Chine ne me déforce pas pour faire partie du groupe des Diables. Un talent, tu l’as. Tu ne perds pas ton talent si tu vas dans un autre championnat. Prenez l’exemple de Witsel : c’est un garçon talentueux, il a joué en Chine et il a pu rebondir dans un grand championnat en Europe. Il faut juste travailler un peu plus pour rester au niveau de ceux qui jouent à un rythme plus élevé. A moi aussi de me battre à l’entrainement pour gagner ma place dans le onze de base en sélection."