Carrasco : "Marquer cinq buts en Coupe du Monde, c'est quand même formidable"

Comme Thomas Meunier, son pendant à droite, Yannick Carrasco a affiché de nets progrès par rapport au match contre le Panama. Il insiste sur la prestation collective.



"Cette victoire fait vraiment du bien à l’équipe", déclare le N.11 belge à notre micro. "Marquer cinq buts en Coupe du Monde, c’est quand même un truc formidable. On savait que la Tunisie allait être un adversaire compliqué. Mais on savait qu’elle devait attaquer parce qu’elle avait besoin des trois points. On a su bien gérer le match. On des joueurs offensifs de grande classe qui sont capables de marquer des buts de faire une action individuelle. On a aussi vu que collectivement, on était costaud. "



Pendant 20 minutes en première mi-temps et en début de seconde période, la Tunisie a bousculé les Diables. "C’est normal", note le joueur du Dalian Yifang. "Dans un match, on ne peut pas avoir le ballon pendant 90 minutes. A un moment donné, ils doivent aussi prendre le match en main et attaquer. On a su être intelligent".



Les Belges ont une nouvelle fois puiser dans leurs réserves. "Avec chaleur, ce n’était pas facile. Il faisait assez lourd. On a dû courir énormément parce qu’on a essayé de récupérer le ballon rapidement en perte de balle."



Place désormais à la détente en famille. "On espère bien profiter du barbecue avec la famille. Cela va nous faire du bien".