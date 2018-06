Carrasco : "Comme je n'évolue pas à mon poste naturel, j'essaye de me concentrer sur mon rôle défensif"

Deux jours après la première victoire de la Belgique dans cette Coupe du Monde, les Diables Rouges ont pu profiter d'un vraie journée de repos. Un moment de détente qui a fait du bien aux organismes et qui leur a permis de s'aérer la tête.

"Ça a fait du bien à tout le monde d’avoir un jour off. On a bien travaillé depuis qu’on est en sélection, ça fait du bien de décompresser un peu" explique Yannick Carrasco au micro de la RTBF.

Fautif sur la plus grosse possibilité panaméenne, l'ailier des Diables Rouges a subi la colère de Jan Vertonghen. Un énervement assez classique dans un match, selon Carrasco.

"Dans des moments comme ça, en plein match, il y a toujours un peu de pression, de stress. Souvent, les gardiens ou les défenseurs s’énervent sur les joueurs offensifs après une action. Ça peut arriver. Parfois, ça fait du bien pour rebooster tout le monde. Sur cette phase-là, c’était juste un manque de communication entre Jan et moi. En deuxième mi-temps, on a un peu changé notre façon de jouer et ça s’est mieux passé" explique le joueur.

Si son positionnement défensif est invariablement l'un des points faibles du système de Roberto Martinez, son apport offensif a également été trop faible contre les Canaleros. Le milieu offensif est un peu entre deux chaises dans ce 3-4-2-1.

"La tâche première de chaque équipe est de ne pas encaisser de but. J’essaye donc surtout de bien faire mon rôle défensif. Après, offensivement, si j’ai l’occasion de percuter et de faire la différence, j’essaye. On a une équipe pour jouer vers l’avant. Notre point fort, c’est l’attaque. C’est vrai qu’on pense beaucoup de manière offensive mais personnellement, comme je n’évolue pas vraiment à mon poste naturel, j’essaye de me concentrer plus sur mon rôle défensif" analyse le n°11 belge qui a tout de même reçu le soutien de son coach ce mardi en conférence de presse.

Maintenant, Carrasco se projette sans pression sur la suite de la compétition. Samedi, le latéral gauche belge veut montrer que les Diables montent en puissance dans ce Mondial en dominant la Tunisie. Un succès synonyme de grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale.

"Tous les matches sont vraiment très compliqués. On a vu les favoris perdre des points. On verra comment va se dérouler le match. On va essayer de garder notre stratégie."

Et de conclure : "Je suis quelqu’un qui regarde match après match, je pense que c’est comme ça qu’on arrive le plus loin possible. Il ne faut pas regarder la fin, il faut juste se concentrer sur ce qui se passe devant nous."