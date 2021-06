Carrasco : "C’était un bon match pour reprendre du rythme"

Thorgan Hazard : "On ne va pas mettre ça sur les jours de congé, mais on doit reprendre du... Même son de cloche du côté du buteur de la soirée. "Le point positif, c’est qu’on a pris du rythme et qu’il n’y a pas eu de blessé. J’ai aussi marqué, mais j’en ai raté une belle. C’était un match compliqué, un match de reprise et de préparation face à une équipe qui pose des problèmes à d’autres équipes. On l’a déjà vu dans le passé. Ils ne sont pas faciles à jouer, ils jouent bien ensemble et gardent bien le ballon", explique Thorgan Hazard. Si la Grèce pouvait compter sur son équipe, chez les Diables, les absences se sont faire ressentir. "On aimerait avoir tout le monde avec nous, mais on l’a déjà prouvé dans le passé qu’on pouvait faire sans. Aujourd’hui, il y a eu pas mal de déchets techniques, des mauvaises passes qu’on n’a pas l’habitude de voir et on peut faire encore mieux", continue Thorgan. Une chose est sûre, les congés ont fait du bien et le travail n’a repris que depuis quelques jours. Il faudra donc s’attendre à voir un autre visage des Diables Rouges contre la Croatie. "On ne va pas mettre ça sur les jours de congé, car on a été content d’en avoir, mais on doit reprendre du rythme. On a eu que quelques jours d’entraînement. On doit monter en puissance et on n’a que deux matches de préparation. Il va falloir y aller crescendo." Ce dimanche, la Belgique affronte la Croatie dans son deuxième et dernier match de préparation avant l’Euro.