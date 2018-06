Pour fixer le choix d’un "camp de base", la Fédération cherche à valider plusieurs critères : l’espace, le confort, la tranquillité, les infrastructures (à commencer par un wifi performant pour les indispensables parties coopératives de FIFA, NBA et autre Fortnite), la distance par rapport au centre d’entraînement et à l’aéroport. Bien entendu, il est exclu d’envisager un centre-ville. Raisonnement qui tient d’ailleurs pour toutes les autres Fédérations.

En décembre dernier, à l’occasion du tirage au sort de la phase finale, j’avais déjà eu l’occasion de visiter et même de séjourner dans cet établissement de la périphérie moscovite (13 km au nord-ouest de la capitale), niché dans un domaine de 100 hectares dont 70 dédiés à la seule pratique du golf. Un hôtel de 129 chambres (et 74 datchas familiales disséminées dans le parc !) à l’allure un peu surannée, faisant dire aux joueurs qu’on est "loin du grand luxe", le curseur de leurs exigences n’étant évidemment pas positionné au même niveau que le commun des mortels.

Carnet de russe : "Viens jouer avec moi" - © Tous droits réservés

Admirateur devant l’éternel de ce grand maître du 7ème art qu’est Stanley Kubrick, j’avais déjà été frappé, en décembre par les similitudes entre le Moscow Country Club et l’Overlook Hotel de Shining. Le paysage enneigé de l’hiver russe pour planter le décor (sans labyrinthe), un large lobby avec feu ouvert, peau d’ours et trophées, dans la plus pure tradition des lodges à l’américaine, et surtout ces interminables couloirs semblant peuplés de fantômes. A chaque instant, je m’attendais à tomber sur ces glaçantes petites jumelles en robe bleue, faussement ingénues, m’invitant à aller jouer avec elle. Redrum, Redrum, ce mot entêtant ne cessait de résonner dans ma tête au moment de prendre possession de ma chambre… la 237 ! Le moins que l’on puisse dire est que j’ai connu ce jour là un sommeil plutôt… haché.

Lors de son arrivée à l’hôtel mercredi dernier, Eden Hazard a entrepris la découverte du domaine en… go-kart. L’hommage aurait été parfait s’il avait opté pour le tricycle. Mais les trois roues de Dany sont forcément réservées à un usage intérieur, dans les couloirs. Et pas seulement ceux de Thomas Meunier et Carrasco…