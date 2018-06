Carnet de russe : Les dents du fond qui baignent

Ce n'est pas encore la St-Nicolas, et pourtant depuis hier, nous baignons dans les spéculations*.

Contre qui jouerons-nous en 1/8èmes de finales ? Où ? Quand ? Avec quelles perspectives d'avenir pour la suite du tournoi ?

Puisque nous avons le luxe de pouvoir "choisir" notre place finale dans ce groupe G (et en toute connaissance de cause, puisque le groupe H aura livré son verdict à deux heures du coup d'envoi du match contre l'Angleterre), les observateurs se divisent en trois camps : les partisans de la première place, les lobbyistes de la deuxième, et enfin les indécis, les stoïques, les aquabonistes, les adeptes du déterminisme, dont la devise se proclame en haussant les sourcils : "Qui vivra, verra".

En réalité, il y a à boire et à manger dans chaque cas de figure.

La première place (engendrée par une victoire ou, éventuellement, un partage contre l'Angleterre, à condition que celle-ci totalise plus de cartons que nous...) est gage de confiance et de sérénité accrue. Un signe au monde extérieur que la Belgique est capable aussi de se défaire des grandes nations et qu'il va falloir compter sur elle jusqu'au bout. La première place, en quelque sorte, c'est un exhausteur de confiance.

La deuxième place, elle, offre plusieurs avantages : jouer son 1/8ème de finale "à domicile" (dans le stade du Spartak Moscou), bénéficier d'un jour de récupération en plus (match le 3 juillet plutôt que le 2) et, surtout, un tableau a priori plus dégagé (il se pourrait en effet que le Brésil, l'Allemagne, la France et l'Argentine n'en décousent dans la moitié opposée) avec, pourquoi pas, un 1/8ème de finale contre la Colombie et un 1/4 contre le Mexique (si la "logique" des 3èmes matches de poule est respectée, mais qui oserait encore parler de logique dans cette Coupe du Monde ?).

Une configuration alléchante, sauf qu'il y a 2 ans, sa copie ronéotypée ne nous avait pas franchement réussi, malgré le renvoi de l'Italie dans une moitié de tableau renfermant l'Espagne, l'Allemagne et la France, et la certitude, en fin de premier tour, d'avoir réussi un coup fumant.

Personnellement, je n'ai donc pas d'avis tranché sur la question et opterais plutôt pour le 3ème clan, celui des déterministes. Spéculer en essayant de "passer entre les gouttes" pour rencontrer les grands "le plus loin possible" me semble une arme à double tranchant : si ça passe, tant mieux, si ça casse, on se dira que la Belgique a été éliminée par "moins fort qu'elle". Autant alors, une fois pour toute, se frotter à du lourd. Sans attendre. Non ? Je ne suis moi-même convaincu par aucune des deux thèses...

Tant qu'à faire, à propos de spéculations, rajoutons-en une couche, quitte à risquer la crise de foie : qui jouera, qui ne jouera pas ?

Depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est l'opacité la plus totale dans la communication médicale. Dries Mertens (cheville), Eden Hazard (mollet), Romelu Lukaku (cheville) sont sortis "blessés" de leur match contre la Tunisie. Dans quelle proportion ? Avec quelle conséquence ? Quelle part de bluff ? Deux jours après le match, nous n'en savons toujours pas plus. L'entraînement du jour apportera (peut-être) davantage de lumière, mais rien n'est moins sûr.

Autre question : que faire avec Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Kevin De Bruyne, trois titulaires en puissance, tous trois avertis, et passibles de suspension en 1/8èmes de finale ? Faut-il les mettre au repos (rappelons que les compteurs sont remis à zéro en 1/4 de finale) ?

Enfin, pour tester notre résistance à la nausée, voici la forme ultime de gavage : "quand Vincent Kompany va-t-il disputer un match dans cette Coupe du Monde ?". Ou, plus simplement, "Vincent Kompany va-t-il disputer un match dans cette Coupe du Monde ?". A force de procrastiner, on va finir par dépasser la date limite. On imagine déjà le communiqué de l'AFSCA : "Vincent Kompany est déclaré propre à la consommation (de ballons) à dater du 16 juillet". D'accord, inspecteur, mais si je peux me permettre, la finale c'est le 15...

Je le disais, on macère dans les spéculations jusqu'à en avoir "les dents du fond qui baignent" **.

*spéculoos mous à base de cassonade, cannelle et amandes effilées, fabriqués en région liégeoise autour du 6 décembre.

**cf la célèbre scène du restaurant dans "The Meaning of Life" des Monty Pythons.