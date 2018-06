Carnet de russe : Le dilemme Carrasco

C'est le propre des grandes compétitions. Pendant six mois, on se focalise sur un adversaire, ses atours, ses contours, ses us, ses coutumes. On se projette, on échafaude. Et puis d'un coup de sifflet magique, tout s'efface. Le Panama a sombré dans le canal de nos préoccupations. Aujourd'hui, seules comptent la Tunisie et l'Angleterre !

Mais comme l'important est de jeter des ponts, les enseignements d'un match peuvent et doivent aider à prévenir les carences du suivant.

Il n'aura échappé à personne que, depuis sa mise en place, le 3-4-2-1 prôné par Roberto Martinez pose question sur le flanc gauche. Si le système exacerbe le rayonnement de certaines individualités, il en place d'autres en difficulté. C'est le cas notamment de Yannick Carrasco, propulsé seul animateur de couloir, lui qui avait plutôt l'habitude de chauffer la salle.

Offensivement, son apport est (censé être) incontestable. Défensivement, en revanche, les réflexes du Chinois ne sont pas encore acquis. Roberto Martinez a longtemps feint de ne pas mesurer l'étendue du problème, peut-être pour protéger son joueur, sans doute parce qu'il n'avait pas d'alternative valable à proposer. Hier, on a comme l'impression qu'une urgence s'est imposée au sélectionneur. Une urgence qui a poussé Martinez à privilégier l'application d'un système non-travaillé en match, plutôt qu'un changement traditionnel "poste pour poste", dont le vent de fraîcheur stimule la forme sans résoudre le fond.

Le tournant (ou le déclic) aura été l'occasion de Murillo (probablement le meilleur panaméen hier soir, curieusement non-affilié à La Gantoise), parti seul dans son couloir à la rencontre d'un Thibaut Courtois qui, avec aplomb et détermination, a illustré ses propos de la veille sur la nécessité d'être vigilant en toutes circonstances, même contre les "petites équipes".

Yannick Carrasco s'est désintéressé de ce qui se passait dans dos, suscitant l'ire du centenaire Jan Vertonghen, souvent chargé d'appliquer les rustines dans le boulevard, pardon, le couloir gauche.

Roberto Martinez aurait simplement pu décider de faire monter Nacer Chadli, fiable et régulière solution de rechange quel que soit le poste concerné. Mais il a sans doute considéré qu'il n'était pas opportun de privilégier une solution individuelle simplement "lissée aux extrêmes" (un Chadli plus travailleur que Carrasco en reconversion défensive, mais aussi moins cinglant dans l'animation offensive).

Le sélectionneur a donc privilégié une solution collective avec le passage à 4 derrière. L'application de la fameuse "flexibilité tactique" souvent évoquée, mais rarement appliquée (à l'exception d'une excellente deuxième mi-temps à Sarajevo).

Le système a son côté pile : il est maîtrisé par la plupart des joueurs (via leur club ou leur... passé en équipe nationale) et il laisse passer moins d'air sur les côtés. Mais aussi son côté face : il met moins de pression sur l'adversaire lors des redéploiements offensifs.

Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de penser qu'en procédant de la sorte, Roberto Martinez a dévoilé une petite idée, nourrie sans doute par l'inquiétude de voir Kieran Trippier pistonner sur son couloir droit, comme un sprinteur du Tour de France sur l'avenue des Champs Elysées : appliquer un système en 4-3-3 contre l'Angleterre et (espérons-le) les autres matchs qui nous attendront encore dans ce tournoi.

Le triangle médian Axel Witsel-Mousa Dembélé-Kevin De Bruyne a, de surcroît, montré quelques signes encourageants. Ce ne sera sans doute pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou, en l'occurrence, devant l’œil d'un aveugle.

Alors n'était-ce qu'illusion, écran de fumée, ou se dirige-t-on réellement vers un redéploiement tactique inopiné en cours de tournoi ? On sera bien vite fixé...