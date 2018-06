Carnet de russe : Le déjeuner sur l'herbe

S'il faut reconnaître une vertu à Roberto Martinez, c'est bien la flexibilité. Pas seulement la flexibilité tactique (le passage à 4 défenseurs lors du match contre le Panama ou celui à une "faux 9" durant 9 minutes contre la Tunisie) mais aussi humaine.

Roberto Martinez s'adapte, improvise, anticipe. Pour le bien commun. Toujours avec la visée d'une ligne d'arrivée tracée le plus loin possible.

Jeudi dernier, aiguillé par des voyants physiques qui n'étaient plus tout à fait au vert, le sélectionneur avait dispensé ses troupes d'entraînement collectif à Dedovsk.

Ce dimanche, il a récidivé et amendé son programme initial. Ni entraînement ni activité médiatique pour un groupe qui, du coup, pourra pleinement profiter du family day organisé dans le parc du Moscow Country Club.

Contrairement à l'Euro 2016 où l'isolement était de mise (ce que les joueurs n'avaient pas manqué de déplorer), le groupe des 23 peut, cette fois, savourer quelques parenthèses familiales en pleine compétition. La première a lieu ce week-end. 112 invitations ont été lancées par l'Union belge pour que les proches des joueurs puissent venir saluer leur père/époux/compagnon, et ainsi briser la routine propre aux grands tournoi. Une optique déjà de mise durant la période de préparation, entièrement organisée à Tubize et assortie de matchs amicaux "à domicile", plutôt qu'entrecoupée de mini-stages à l'étranger (la Suède en 2014, la Suisse en 2016).

On imagine déjà cette garden party près du lac. Eden Hazard retournant les merguez, Toby Alderweireld soufflant sur les braises, Axel Witsel déversant le rosé, Romelu Lukaku perçant les fûts, Adnan Januzaj dressant la nappe à carreaux. Tout cela pendant que Vincent Kompany s'acharne à ajuster un vieux transistor crachant les envolées de Harry Kane contre le Panama...

Un soleil généreux est annoncé sur la capitale russe, 28°C au mercure. Le hasard fait bien les choses. Encore que, depuis le début du tournoi, il y ait peu de surprise. C'est l'été avant l'heure, en Russie. Il fait même plus chaud qu'au Brésil, c'est tout dire...

Il faut espérer, et c'est évidemment le but recherché, que cette variété apportée au programme, le plaisir de pouvoir serrer ses proches en plein oeil du cyclone et d'y trouver un réconfort affectif salutaire, recharge toutes les batteries et booste encore un peu plus la volonté de vaincre des Diables (cette "winning mentality" que Martinez réclamait et semble avoir obtenu).

Car il n'y a sans doute pas une bonne et une mauvaise façon d'aborder un tournoi et de réussir à le traverser.

Qui sait d'ailleurs si la Fédération mexicaine, forte de la réussite des siens, n'envisage pas d'organiser une deuxième "sortie piscine" avec maître-nageuses spécialement dévouées à la cause. L'expérience a visiblement porté ses fruits, même si, dans le cas des Tricolor, plus dure sera la chute. A la place de la pince à saucisse, c'est le rouleau à tarte qui les attendra à leur retour. Ce qui, tout bien réfléchi, serait préférable...