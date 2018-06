Carnet de russe : L'oeuf et la moule

Il est assurément l'une des curiosités architecturales de cette coupe du monde. Inratable vu du ciel quand on entame sa descente vers Sotchi : le Fisht Stadium est le premier écrin dans lequel évolueront les Diables Rouges demain.

Écrin, le mot n'est pas choisi au hasard puisque la forme de ce stade, érigé pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux d'hiver de 2014, s'inspire des célèbres œufs de Fabergé. Fabergé, du nom de Pierre-Karl Fabergé, ce joaillier russe d'origine germano-danoise, dont les réalisations faites de métaux précieux incrustés de décorations d'email et de gemmes, illuminaient les cours impériales d'Alexandre III et de Nicolas II au tournant des XIXe et XXe siècles.

Une enceinte de 48.000 places unique en Russie, car c'est la première fois qu'une structure d'une telle ampleur dispose d’une couverture transparente, un toit en polycarbonate qui permet aux spectateurs de jouir de la vue sur les monts du Caucase au nord (dont la montagne Fisht qui donne son nom au stade) et sur la Mer noire au sud.

Cet œuf démesuré, dont la forme n'est pas sans rappeler non plus une vague givrée dans son élan, est fendu en son milieu d'une large ouverture qui le brise en deux. Du concept initial, on est donc passé à une réalisation qui semble glorifier le... fruit de mer. En l'occurrence forcément, la moule, puisque c'est quand même à la Belgique qu'on déroulera nappe et argenterie demain. Une Belgique pionnière, car le 28 mars 2017, c'est notre nation qui a eu les honneurs de l'inauguration du stade dans sa configuration footballistique. Un match amical contre le pays hôte, la Russie, conclu sur le score de 3-3.

Aussi incroyable qu'il n'y paraisse, la "tête blanche" (traduction de "Fisht" en adyguéen) ne dispose pas de club résident. C'est la Sbornaya (l'équipe nationale russe) qui, durant l'année courante, est la seule à y élire occasionnellement domicile.

Demain, quelques centaines de supporters belges motivés, auront à cœur de nationaliser l'enceinte. Il faut dire qu'avec sa large fente tournée vers la Mer... noire, il serait tentant de rebaptiser le Fisht en l'honneur de Jean-Luc Fonck et de la mère patrie : Dark Side of the Moule !