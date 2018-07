Carnet de russe : Je ne m'habitue pas aux choses qui finissent

L'histoire frappe à nos portes. Il faut en profiter car, quand il s'agit du Brésil, elle ne passe pas tous les trois dimanches.

C'est bien simple, depuis l'invention du ballon rond, l'ordre, le progrès, la loi et la liberté ne se sont mêlés que...quatre fois. D'un amical au Heysel en 1963, ponctué d'un violent 5-1 et d'un triplé de Jacky Stockman, au funeste match du 17 juin 2002 à Kobé, seule opposition "officielle" entre deux nations qui ont plus l'habitude de s'observer à distance que de se défier les yeux dans yeux.

Comme je l'ai souligné dans un précédent 'carnet de russe', le paradoxe d'une Coupe du Monde est que l'on prépare pendant cinq mois un match contre le Panama, mais que l'on improvise en deux jours et demi un sommet contre le Brésil. Tout le hiatus entre le "prévisible" d'une phase de poules, et l'"imprévisible" d'une phase d'élimination directe.

Mais qu'on se rassure, le constat vaut pour les 8 équipes encore en lice pour le titre de championne du monde. Pour chacune, le temps s'accélère et le rythme se resserre, en même temps que les organismes fatiguent et que la cible s'affine.

Du côté des journalistes, la préparation n'est pas d'ordre tactique, et encore moins physique. En revanche, tout se joue dans la sphère psychologique.

Je me souviens, comme si c'était hier, de la mixed zone (zone d'interviews d'après-match, située dans les entrailles des stades) de Brasilia. Nous y avions tous connu ce curieux sentiment mélangé de déception d'être passé à côté d'un événement historique, et le soulagement de retrouver pays et famille. Peu de compatriotes arrivaient à comprendre cette quasi-forme de "satisfaction" que nous nourrissions alors de voir le tournoi s'achever. Vu de l'extérieur, l'enchaînement, le rythme, la demande, le stress, le manque, que nous connaissons sur place, paraissent bien dérisoires par rapport aux exploits sportifs qui se construisent et dont, quelque part, nous sommes les conteurs.

Aujourd'hui, le sentiment qui m'emplit n'est pas très différent. Appelé à de multiples reprises, ces derniers mois, à me prononcer sur "les chances de la Belgique à la coupe du monde", j'ai toujours répondu la même chose : "réalistement, si aucune catastrophe, ni aucun miracle ne se produit en Russie, nous irons jusqu'en 1/4 de finale". Traduction familiale à une descendance qui se nourrit de concret : "papa devrait être rentré le 7 ou le 8 juillet". Nous approchons de la date fatidique.

La construction mentale est un phénomène particulier. L'absence de certitude également. Anticiper des scénarios de fin de tournoi n'est pas chose aisée. De la même manière que, pas un seul instant, je ne m'étais imaginé quitter le tournoi en 1/8èmes de finale (ce qui, à 0-2 contre le Japon m'a provoqué un certain chaos cérébral), cette échéance du 6 juin s'impose à moi. Avec tous les sentiments qu'elle entraîne : l'impatience de retrouver les miens, et la nostalgie anticipative de quitter un pays, un camp de base qui nous a accueillis pendant près d'un mois. Cette nostalgie anticipative, qui parfois m'empêche de totalement savourer le présent, un sentiment récurrent chez moi. Comme le chante Arnaud Fleurent-Didier, "je ne m'habitue pas aux choses qui finissent"... (parce que je sais, déjà, le manque qu'elles engendreront).

Et pourtant, la perspective de signer un exploit retentissant face à l'inaccessible Brésil, cette équipe qui défile fièrement avec l'arrogance de ses 5 étoiles placardées sur le torse, et la confiance de ses 5 tirs cadrés concédés sur l'ensemble du tournoi, est de nature à me faire accepter une remise à zéro des compteurs.

Accepter de prolonger encore d'une semaine pour prolonger le rêve. Effacer enfin des tablettes les fantômes de Mexico 86. Cet espoir fou est le seul à pouvoir engendrer un second souffle de cette ampleur. Pas seulement chez moi, mais chez tous les confrères de la presse belge qui, après 22 jours de labeur ininterrompu, s'accrochent désespérément au fond de réserve de la jauge d'énergie.

Le réservoir est à sec, seule l'adrénaline nous maintient encore debout.

Mais si, à Kazan, dans cet énigmatique Tatarstan, dans une des villes-hôtes les plus orientales de Russie, les Diables parviennent à écrire l'exploit de leur histoire contre le Brésil, nul doute que celui-ci nous fera l'effet d'un shoot de Volga frappée en intra-veineuse. Droits et conquérants, nous serons prêts alors à aborder la rallonge de 10 jours avec fierté et détermination. Même sans dormir, s'il le faut !