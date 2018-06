Carnet de russe : Figures imposées

C’est l’une des évolutions néfastes du métier (bis*), au moment de sortir la plume ou le micro, le journaliste n’a plus toujours le choix des armes. "Couvrir" les Diables Rouges au quotidien, revient avant tout à suivre un programme défini. Comme pour une visite officielle d’un chef d’état à l’étranger. Ou un enchaînement "projections-interviews" au Festival de Cannes.

Le menu est imposé (en anglais dans le texte). Aujourd’hui, jeudi, jour du poisson, c’était donc : "Thursday 21/6 : 11.00 training at Guchkovo Sports Centre in Dedovsk (15 mins open to media) followed by media activities with Thomas Meunier and Youri Tielemans."

Tant pis pour les allergiques, le menu du jour doit convenir à tous. Il y a bien longtemps que la corporation n’a plus le loisir de manger à la carte (j’ai encore le souvenir du centre communal de Kraainem, à l’époque de Robert Waseige. La cafeteria, après l’entraînement, ouvrait ses portes (et ses fûts) pour accueillir l’ensemble du noyau et de la presse. Libre alors à chacun de voguer d’un Diable à l’autre, au gré de son inspiration. O tempore…).

Entre la situation d’alors et celle d’aujourd’hui, des situations intermédiaires sont venues se greffer. L’évolution n’a pas été brutale mais progressive. Ainsi, pendant quelques années, s’il ne nous a plus été possible de sélectionner chaque jour l’interlocuteur de notre choix, nous avons eu le loisir de définir une position commune pour la presse, d’"élire" ensemble les 3 ou 4 joueurs souhaités, et de transmettre ensuite nos desideratas au chef de presse.

Désormais, c’est le chef de presse lui-même qui désigne. En fonction de l’actualité bien sûr, de la rotation, mais surtout de la disponibilité et du bon vouloir des joueurs (à quand remonte le dernier point presse de Marouane Fellaini, voire carrément son dernier passage en mixed zone après un match ???).

Difficile, du coup, de sortir des rails. Difficile pour un média de dénicher l’info "exclusive" avec X (car, oui, l’exclusivité a réellement existé, un jour, dans le journalisme), pendant que le concurrent se fourvoie avec Y. Chaque jour, pendant un tournoi tel que celui-ci, les mêmes visages s’affichent au même moment dans tous les quotidiens. A moins que le consensus d’un embargo (une information à ne pas diffuser avant un moment défini) ne parvienne à se dégager. Mais la concurrence effrénée entre les grands groupes de presse, couplée à l’urgence galopante des médias numériques, rend cette conception désuète, voire obsolète.

Faisons toutefois contre mauvaise fortune bon cœur. Les invités du jour ont brillé par leur bon sens et leur bienveillance. Fidèle du Louvre, Thomas Meunier espère visiter un jour l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Youri Tielemans, lui, savoure sa première expérience dans un grand tournoi et prend ses marques pour les années futures. Car la vie en groupe pendant un mois, de même que la gestion de l’isolement dans un camp de base semblable à une prison dorée, ce sont autant de jalons d’expérience pour la suite.

Quand les chefs sont inspirés, il arrive que le menu du jour satisfasse les plus exigeantes gourmandises.