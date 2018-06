Carnet de russe : D'un Z qui veut dire Zorro

Un chapeau de papier dérivant au fil de l'eau. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la perception du Panama dans notre plat pays : le couvre-chef en fibres végétales, les "Panama Papers" qui ont fait l'actualité crypto-fiscale de l'année écoulée, et le canal maritime qui traverse l'isthme de Panama pour relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique.

Point de vue football, peu d'éléments probants. Une équipe qui découvre la Coupe du monde, qualifiée sur le fil via un but fantôme contre le Costa Rica (une balle frôlant la ligne sans la franchir, camouflée par une grappe de conspirateurs) et qui vit sur ses acquis d'une finale de "Gold Cup" disputée en 2005. Les jeunes héros d'alors sont devenus les vieux briscards d'aujourd'hui. Dans l'équipe de base fièrement annoncée par le sélectionneur Hernan Dario Gomez pour ce soir, on retrouve 5 trentenaires accomplis (Penedo, Torres, Cooper, Gomez et Perez). Le gardien et l'attaquant de pointe sont même plus proches des 40 printemps.

Pas exceptionnel pour un gardien, plus rare pour un attaquant. Surtout quand celui-ci est muet depuis un an devant la cage adverse... Tant mieux pour notre défense, sujet de conversation obsessionnel depuis le début de la préparation, mais qui attendra sans doute d'autres échéances pour être soumis à un véritable jugement.

A l'inverse, on est curieux de voir le comportement de notre armada offensive, ce soir dans la touffeur de Sotchi, l'un des rares paramètres avantageant sans doute plus notre adversaire.

Il y a 4 ans, l'adaptation aux conditions climatiques brésiliennes avait fait l'objet d'une préparation minutieuse. Dans l'imaginaire collectif, l'assimilation de la Russie à un hiver glacial de campagnes napoléoniennes a fait perdre de vue que le climat local pouvait aussi rappeler les tropiques... Bien inspiré, Roberto Martinez, d'avoir prévu un deuxième jour d'acclimatation pour ses ouailles !

Ce soir, au Fisht Stadium, on compte sur Lukaku, Hazard, De Bruyne et les autres pour faire parler la poudre, en espérant qu'El Bolillo (la "matraque", surnom du sélectionneur panaméen) ne retourne son engin que sur ses protégés, et que Ricardo, le commentateur vedette de la télé panaméenne, sosie du Sergent Garcia dans Zorro, interrompe furieusement son reportage pour partir à la quête d'un réconfortant festin...

Vous ai-je dit qu à Sotchi on mangeait des moules ?