Calendrier chargé pour les Diables rouges en 2021: au moins 15 matchs au programme

Après une année 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus, les Diables Rouges peuvent s'attendre à une année 2021 plus chargée. Avec l'Euro, les qualifications pour la Coupe du monde 2022, le Final Four de la Ligue des Nations et les matchs amicaux, les troupes de Roberto Martinez peuvent s'attendre à disputer au moins quinze rencontres l'année prochaine.

La Belgique a assuré sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations après sa victoire 4-2 face au Danemark mercredi. Le Final Four, dont le tirage au sort se déroulera le 3 décembre, aura lieu du 6 au 10 octobre 2021. Les autres nations qualifiées sont la France, l'Espagne et l'Italie.

La première demi-finale aura lieu le 6 octobre 2021, la seconde le lendemain. Le match pour la 3e place et la finale sont programmés le 10 octobre 2021.

Cette qualification n'implique pas de matchs supplémentaires pour les Diables. En effet, les pays qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Nations sont assurés de figurer dans un groupe de cinq (au lieu de six) pour les qualifications pour le Mondial 2022. Ils ont en outre décroché un billet pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde, qu'il pourront faire valoir s'ils ne se qualifient pas directement dans leur groupe de qualifications.

Le tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du monde se tiendra le 7 décembre, quatre jours après celui du Final Four de la Ligue des Nations.

Les trois premières journées des qualifications pour le Mondial sont programmées en mars 2021, trois autres rencontres étant prévues début septembre. Deux autres duels sont prévus à la mi-novembre, pour un total de huit rencontres qualificatives en 2021. Les dix vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le Qatar, alors que les deuxièmes joueront des barrages en mars 2022 avec eux équipes venant de la Ligue des Nations.

L'Euro, déplacé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Les Belges y joueront au moins leurs trois matchs de groupe, contre le Danemark, la Russie et la Finlande. S'ils atteignent la finale de Wembley, les Diables auront joué sept matchs au cours du tournoi, qui ne comprend pas de match pour la 3e place.

Les troupes de Roberto Martinez prépareront l'Euro en jouant deux matchs amicaux (contre trois habituellement), ce qui fait que la Belgique jouera entre quinze et dix-neuf matchs en 2021. A titre de comparaison, les Diables avaient disputé dix-sept matchs en 2018, l'année de la dernière Coupe du monde. Ils en ont joué huit cette année, mais 2020 n'est pas une année comme les autres.