Bundesliga : Thorgan Hazard et Koen Casteels positifs au Covid-19

Hécatombe chez les Diables rouges : après Kevin De Bruyne, c'est au tour des joueurs de Bundesliga Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) et Koen Casteels (Wolfsburg) d'être testés positifs au Covid-19.

Thorgan Hazard a été testé positif au Covid-19 ce lundi. Placé en isolement, le joueur du Borussia Dortmund n'effectuera pas le voyage à Lisbonne pour défier le Sporting mercredi en Champions League (dans un match crucial pour la qualification), a annoncé le BVB ce lundi.

Thorgan Hazard a encore disputé 90 minutes de la rencontre entre Dortmund et Stuttgart (2-1) samedi en Bundesliga. "Il n'a eu aucun contact avec l'équipe, ni dimanche ni lundi, et s'est directement placé en quarantaine", ont précisé les Borussen dans leur communiqué.

"Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement étant totalement vaccinés ou rétablis, aucune autre mesure d'isolement n'est nécessaire", a encore ajouté le club allemand. Pour l'instant Thomas Meunier et Axel Witsel sont donc eux bel et bien disponibles pour leur coach.