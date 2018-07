Roberto Martinez se présentera face à la presse belge et internationale ce jeudi à la veille du quart de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Il sera accompagné de Romelu Lukaku.



Les Diables se sont entraînés ce matin à Dedovsk avant de s'envoler pour Kazan. Nous vous proposons de suivre ce point presse en direct vidéo. Initialement prévu à 17h30, il a été reporté ... les joueurs et le coach étant bloqués dans le trafic à cause de la pluie.