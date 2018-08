Brendan Rodgers (Celtic) veut garder Boyata "le plus longtemps possible"

Après son excellente coupe du monde avec la Belgique, Dedryck Boyata attire les convoitises de plusieurs clubs en Europe. Le diable rouge ne dispose plus que d'un an de contrat avec le Celtic Glasgow, son club doit donc le vendre pour ne pas le voir partir gratuitement l'été prochain. Cependant, son entraîneur ne compte pas le laisser partir si facilement que cela. "Nous voulons le garder aussi longtemps que possible", avoue-t-il dans une interview accordée à la BBC. "Il a réalisé d'excellentes performances en coupe du monde et acquis une expérience précieuse. C'est bon de le revoir".

Rodgers déclare également que les discussions de prolongation de contrat avec le défenseur belge ont déjà commencé. "Les négociations sont en cours. J'ai eu une longue conversation avec Dedryck mardi et, il est ici à sa place. C'est important. C'est maintenant à lui et ses représentants de décider s'il continue avec nous après cette année", conclut l’entraîneur britannique.