Brandon Mechele positif au Covid-19, le match des Diables contre l'Islande pas remis en cause

Le compte Twitter des Diables rouges vient d'annoncer la nouvelle : Brandon Mechele a été testé positif au Covid-19 et se retrouve donc écarté de la sélection. Cette nouvelle intervient à la veille de la rencontre face à l'Islande. Mechele n'était pas monté au jeu face au Danemark, malgré les bons mots donnés à son égard par Roberto Martinez. C'est le premier cas avéré de Covid-19 dans la sélection des Diables, après les suspicions autour de Thibaut Courtois.

Contacté par nos soins, Philippe Rosier, qui s'occupe de la santé des joueurs à l'Union belge rassure : la tenue du match de demain face à l'Islande n'est pas remise en cause. "Les joueurs ont été testé hier à midi. Et on a eu les résultats fin d’après-midi aujourd’hui. Et en effet il y a un cas positifs : c’est Brandon Mechele . Ce n’est pas la première fois que ça arrive, il y a des scénarios qui sont très clairs dans ce cas. Par exemple si on regarde la compétition en Belgique, Les joueurs sont testés deux ou trois jours avant les matches. Ça arrive qu’ un joueur soit positif. Il est alors isolé. Le reste du groupe joue le match et ensuite est re testé directement après. Il n’y a aucune chance que le match soit annulé suite à cela. Nous avons 23 joueurs qui sont testés négatifs donc le match va avoir lieu. C’est le nouveau normal. Je pense que de plus en plus on va être confronté à des équipes de foot qui ont l’un ou l’ autre joueur qui est testé positif. Et je pense que ça fait partie du nouveau normal."